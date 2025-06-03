ConSensys تستحوذ على Web3Auth لتحسين تجربة مستخدمي محفظة MetaMask

تام شمس - الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:47 مساءً - أعلنت شركة ConSensys عن استحواذها على مزود بنية المحافظ الرقمية Web3Auth، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم لمحفظتها الشهيرة MetaMask.

وفي منشور مدونة نُشر بتاريخ 2 يونيو، أوضحت ConSensys أن هذه الصفقة دون الكشف عن تفاصيلها المالية "ستُحسن بشكل كبير تجربة مستخدمي MetaMask من خلال معالجة أحد أكبر التحديات في الحفظ الذاتي اليوم، وهو إدارة عبارة الاسترداد (Seed Phrase)".

وأشارت الشركة إلى أن 35٪ من مستخدمي محافظ العملات الرقمية معرضون لخطر فقدان أموالهم بسبب عدم احتفاظهم بنسخة احتياطية من عبارة الاسترداد وهي سلسلة مكونة من 24 كلمة تتيح الوصول الكامل إلى المحفظة.

ومن خلال دمج Web3Auth، سيتمكن مستخدمو MetaMask من استعادة محافظهم باستخدام طرق مصادقة تقليدية مثل مصادقة الجهاز وتسجيلات الدخول عبر الشبكات الاجتماعية، ما تأمل الشركة في أن يُزيل حاجزًا مهمًا أمام المستخدمين الجدد.

وأضافت الشركة أن الدمج سيتم تنفيذه تدريجيًا عبر مراحل، مع خطط لإدخال آليات تسجيل دخول متعددة العوامل لتعزيز الأمان.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت MetaMask عن دعمها المرتقب لكل من شبكتي بيتكوين وسولانا.

Web3Auth أحدث استحواذات ConSensys

تأتي هذه الصفقة كأحدث إضافة إلى سلسلة من الاستحواذات التي قامت بها ConSensys بهدف توسيع خدماتها في مجال البلوكشين.

في يوليو 2024، استحوذت الشركة على أداة الأمان Wallet Guard لتعزيز حماية مستخدمي MetaMask من خلال دمج ميزات الأمان المتقدمة.

واستحوذت على منصة Hal في فبراير 2023، لأدوات تطوير البلوكشين، لدمجها في خدمة واجهات البرمجة Web3 الخاصة بها "Infura"، التي تتيح للمطورين تلقي التنبيهات والإشعارات على مستوى البروتوكول.

وفي عام 2022، استحوذت ConSensys على مزود المحفظة MyCrypto تمهيدًا لدمجها مع MetaMask.