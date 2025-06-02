اختراق وسرقة منصة تداول العملات الرقمية التايوانية “BitoPro”: التفاصيل

في 8 مايو 2025، تعرضت منصة التداول التايوانية للعملات الرقمية “BitoPro” على الأرجح لاختراق أمني أسفر عن سرقة أصول رقمية تقدر بنحو 11.5 مليون دولار.

وقد تم رصد أنشطة غير اعتيادية في المحافظ الساخنة التابعة للمنصة على شبكات متعددة مثل ترون والايثيريوم وسولانا وبوليغون، حيث تم سحب الأصول وبيعها مباشرة في الأسواق اللامركزية (DEX) وذلك حسب المحلل الأمني “ZachXBT”.

تُظهر البيانات على الشبكة أن المهاجم قام بتحويل الأموال المسروقة إلى بروتوكولات إخفاء الهوية مثل “Tornado Cash”، ثم استخدم “Thorchain” للربط الجسري وتحويل جزء من هذه الأصول إلى شبكة البيتكوين، حيث تم إيداعها في محفظة “Wasabi” المعروفة بتقنياتها في خلط العملات وتعتيم أثرها.

رغم وضوح المعطيات التقنية التي تؤكد وقوع الاختراق، امتنعت “BitoPro” عن الإفصاح عن الحادثة في القنوات الرسمية مثل منصة X أو تيليغرام، وادّعت أن توقف المنصة كان نتيجة صيانة مؤقتة.

إلا أنه لاحقا، وفي تحديث صدر عبر قناتها على تيليغرام، أكدت المنصة صحة التسريبات والمعلومات المتداولة حول الهجوم.

عناوين المحافظ المرتبطة بعملية السرقة تشمل:

الايثيريوم:

0x2453933c98b6e55397103f7c1081626e0a02d2c9

0x454cf3892a949c94569ab2663090ecdca811a6f0

ترون:

TRoLEoNiiod5m8TSdmSR4iW17yQCfc2YJV

سولانا:

G1bdPViZztqV5ptH3mVyXdAKYRm1jBhGiGvdDx9LmaCd

البيتكوين:

bc1qcwzxklr3tr7zjhvql7pqtg57rkvm55vcz8ydul

يبقى من غير الواضح ما إذا كانت “BitoPro” ستتحمل المسؤولية المالية تجاه المستخدمين المتضررين، أو ما إذا كانت السلطات التايوانية ستفتح تحقيق رسمي في الحادث.

وفي ظل غياب الشفافية الفورية من جانب المنصة، تزداد التساؤلات حول مدى جاهزية أنظمة الحماية فيها، ومدى التزامها بمعايير الأمان والإفصاح في سوق يتطلب أقصى درجات الثقة والامتثال.

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