هل هناك أمل في العملات الرقمية البديلة؟ إليكم ما يتوقعه المحللون!

رغم التشاؤم المتزايد في أوساط المتداولين بشأن فرص العملات الرقمية البديلة خلال ما تبقى من دورة الصعود الحالية، يؤكد محللون في “CryptoQuant” أن الأمل لا يزال قائما.

فرغم غياب الإشارات التقليدية التي كانت تسبق مواسم العملات البديلة في الدورات السابقة، لا تزال هناك مؤشرات محتملة على أن السوق لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

في الدورات السابقة، كانت ارتفاعات البيتكوين تفتح الباب أمام العملات البديلة لتحقيق مكاسب مضاعفة، غالبا نتيجة انخفاض الحيازات طويلة الأجل وتدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق.

في المقابل، شهدت هذه الدورة سلوك عكسي، حيث ارتفعت الحيازات الطويلة مع كل قفزة سعرية للبيتكوين، ما أضعف الزخم المعتاد للعملات البديلة.

مع ذلك، يرى المحلل المعروف باسم “كريبتو دان” أن سلوك السوق لا يستبعد تماما حدوث ارتفاع للعملات البديلة في المرحلة المتبقية.

إذ لم تصل البيتكوين بعد إلى ذروة الدورة، ما يعني أن هيمنتها السوقية قد تتراجع لاحقا، مما يتيح مجال لصعود بدائلها.

ويُرجح أن يبدأ هذا التحول فور تسجيل البيتكوين قفزة سعرية جديدة تقود إلى تدوير السيولة داخل السوق.

التفاؤل بشأن موسم بدائل محتمل لا يعني بالضرورة ارتفاع جماعي.

وفقا للعديد من التحليلات، فإن عدد محدود فقط من العملات الرقمية البديلة يملك الأسس القوية والمشاريع الفعالة سيجذب السيولة ويحقق مكاسب كبيرة، بينما ستظل معظم الأصول الأخرى راكدة أو تعاني من ضعف الأداء.

بالتالي، ورغم توقعات بعض المحللين بنهاية باهتة لهذه الدورة، فإن احتمالية حدوث موجة صعود للعملات البديلة لا تزال قائمة، لكنها مرهونة بانخفاض هيمنة البيتكوين وسلوك المستثمرين عند أي تحرك صعودي جديد.

الوقت لم ينتهِ بعد، لكن الانتقاء الدقيق سيكون العامل الفاصل في أي مكاسب قادمة.

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