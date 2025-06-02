فرنسا توجه اتهامات لـ25 شخصًا في سلسلة من عمليات اختطاف باريس

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 06:51 مساءً - وجّهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 25 شخصًا، بينهم ستة قُصّر، على خلفية سلسلة من عمليات الاختطاف ومحاولات الاختطاف التي استهدفت شخصيات بارزة في قطاع العملات المشفرة داخل البلاد.

وبحسب تقرير لصحيفة Le Monde نقلاً عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس بتاريخ 31 مايو، فإن المجموعة — التي تتراوح أعمار أفرادها بين 16 و23 عامًا تواجه اتهامات متعددة تتعلق بمخططات استهدفت شخصيات معروفة في عالم الكريبتو وعائلاتهم.

من بين المتهمين، تم وضع 18 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي، في حين طلب ثلاثة تأجيل جلسات استماعهم، وتم وضع أربعة آخرين تحت المراقبة القضائية.

تتركز التحقيقات حول محاولة اختطاف فاشلة وقعت في 13 مايو في الدائرة الحادية عشرة في باريس. وكان المستهدفون هم ابنة بيير نوزا الرئيس التنفيذي لمنصة Paymium لتداول العملات المشفرة — وزوجها وحفيد نوزا.

في لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر أربعة مهاجمين ملثمين وهم يعتدون على الأسرة في وضح النهار، قبل أن يفروا بعد تدخل أحد المارة باستخدام مطفأة حريق. وأُصيب الضحايا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في المستشفى.

وتبين أن محاولة 13 مايو لم تكن الأولى، إذ أحبطت الشرطة محاولة مشابهة في اليوم السابق. كما تم إحباط مخطط آخر بعد أيام قرب مدينة نانت.

العقل المدبر لا يزال مجهولًا

ينتمي المتهمون إلى خلفيات متنوعة، من بينها باريس، ومدينة شاتليرو، إضافةً إلى دول مثل السنغال وأنغولا وروسيا. ووفقًا لمحامي الدفاع، فإن العديد من المتورطين هم "شباب أُغريوا بالمال ووجدوا أنفسهم في وضع خارج عن سيطرتهم".

وتندرج هذه الحوادث ضمن موجة متصاعدة من عمليات الاختطاف المرتبطة بالعملات المشفرة في فرنسا خلال العام الجاري. ومن أبرزها اختطاف دافيد بالاند، الشريك المؤسس لشركة Ledger، وشريكه في يناير، وكذلك اختطاف والد مليونير في العملات الرقمية في 1 مايو وهي حادثة قالت السلطات إنها مرتبطة بالموجة الحالية من الهجمات.

حتى الآن، ألقت الشرطة القبض على منفذين على مستوى منخفض ومنسقي لوجستيات، لكن العقل المدبر الحقيقي وراء هذه العمليات لا يزال مجهولًا.

وقد استرعت هذه التهديدات المتزايدة اهتمام الحكومة، حيث التقى وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، مع عدد من ممثلي صناعة العملات الرقمية في منتصف مايو لمناقشة تدابير الحماية. وأعلنت الوزارة لاحقًا عن تعزيز التعاون بين الشرطة وشركات الكريبتو، بما في ذلك إجراء زيارات تفتيشية منزلية أمنية للمستهدفين المحتملين.

شركات التأمين تستعد لتغطية المخاطر

وفي ظل تزايد هذه التهديدات، بدأت شركات التأمين في تطوير سياسات جديدة لمواجهة هذا النوع من المخاطر الجسدية، خاصةً عمليات الاختطاف مقابل الفدية بالعملات المشفرة.

وبحسب تقرير حديث من NBC News، تعمل ثلاث شركات متخصصة في تأمين العملات الرقمية حاليًا على إعداد سياسات مخصصة لتأمين مستثمري الأصول الرقمية ضد الاختطاف والابتزاز.

كما أفادت شركة Infinite Risks International الخاصة في 18 مايو بزيادة ملحوظة في طلبات التعاقد على خدمات الحماية الشخصية من جانب مستثمرين وشخصيات بارزة في عالم العملات المشفرة.