مايكل سايلور يُلمّح إلى شراء وشيك للبيتكوين من قبل شركة Strategy

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 06:51 مساءً - نشر مايكل سايلور، الشريك المؤسس لشركة Strategy، رسمًا بيانيًا للبيتكوين (BTC) يُشير إلى عملية شراء وشيكة من قبل الشركة، وذلك في الأسبوع الثامن على التوالي من سلسلة مشترياتها المتواصلة خلال هذه الجولة.

وكتب سايلور في منشور عبر منصة X لمتابعيه البالغ عددهم 4.4 ملايين: "اللون البرتقالي هو لوني المُفضل"، في إشارة إلى لون شعار البيتكوين. يُذكر أن عدد متابعيه شهد نموًا مطردًا خلال العامين الماضيين، في ظل ازدياد الاهتمام الإعلامي بخطة خزينة البيتكوين الخاصة بشركته.

في أحدث عملية شراء بتاريخ 26 مايو، استحوذت Strategy على 4,020 بيتكوين بقيمة تقديرية بلغت 427 مليون دولار وقت الشراء، لترتفع إجمالي حيازات الشركة إلى 580,250 بيتكوين.

مشتريات Strategy من البيتكوين منذ سبتمبر 2020 – المصدر: SaylorTracker

ووفقًا لبيانات موقع Bitcoin Treasuries، تُعد Strategy أكبر جهة معروفة حاليًا من حيث عدد البيتكوين المحتفظ به، متفوقة بذلك على إجمالي ما تمتلكه حكومتا الولايات المتحدة والصين مجتمعتين.

بات اسم Strategy مرادفًا للبيتكوين في أوساط المتداولين، حيث ينظر إليها البعض كرهان غير مباشر على أصل البيتكوين نفسه. وأشار المحلل في منصة CryptoQuant، كي يونغ جو، إلى أن وتيرة التراكم السريع التي تنتهجها الشركة بدأت بالفعل في التأثير على ديناميكيات السوق. من جهتها، أفادت إدارة بنك Sygnum أن هذا النوع من الشراء المؤسسي قد يؤدي إلى "صدمة عرض" ترفع سعر البيتكوين.

جدل حول إثبات الاحتياطي لدى Strategy

رغم أن كُتّابًا مثل آدم ليفينغستون وصفوا Strategy بأنها "قوة مالية صاعدة"، إلا أن بعض المستثمرين ما زالوا يشككون في صحة أرقام حيازات البيتكوين التي تعلنها الشركة، لا سيما في ظل غياب عمليات تدقيق دورية لإثبات الاحتياطي.

آخر سلسلة مشتريات أبلغت عنها Strategy. المصدر: SaylorTracker

وقد علّق أحد المستخدمين على منشور سايلور الأخير قائلًا: "عدم وجود إثبات احتياطي هو طريقة ’ثق بي فقط‘ المفضلة لديك. متى الميمبول؟ أم أنك خائف من الكشف عن أنك لا تمتلك بيتكوين حقيقي، بل بيتكوين ورقي فقط؟"

ورد سايلور بأن عمليات إثبات الاحتياطي تُعد محفوفة بالمخاطر بالنسبة للشركات الكبرى والمؤسسات، لأنها قد تعرّض محافظهم للتتبع أو الاستهداف من قبل جهات خبيثة.

وتُعد درجة الشفافية العالية التي توفرها البلوكشينات العامة أحد أبرز التحديات التي تمنع المؤسسات من دمج عملياتها التشغيلية بشكل كامل على السلسلة، بحسب ما يرى العديد من المختصين وقادة الأعمال.