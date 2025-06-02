شبكة بلوكتشين TON تعود للعمل بعد انقطاع قصير

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 06:51 مساءً - تعرضت شبكة (TON)، The Open Network، وهي بلوكتشين مستقل من الطبقة الأولى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنصة المراسلة تيليغرام، لانقطاع قصير في 1 يونيو أدى إلى توقف إنتاج الكتل، قبل أن يُعاد تشغيل الشبكة لاحقًا.

أعلن فريق تطوير TON عن المشكلة في تمام الساعة 12:51:00 بالتوقيت العالمي، وتمت استعادة الوظائف بعد نحو 40 دقيقة من تحديد العطل. وكتب المطوّرون في تحديث رسمي:

"تم إصدار إصلاح سريع، وكان تحديث عدد قليل فقط من مُحققي صحة سلسلة الماستر كافياً لاستئناف إنتاج الكتل. كانت الحادثة ناتجة عن خطأ في معالجة قائمة انتظار توزيع سلسلة الماستر."

وأكد الفريق أيضًا للمستخدمين أن أموالهم لم تتأثر بالانقطاع، وأن المعاملات التي تم إرسالها خلال فترة التوقف لم تكن معرضة للخسارة.

المصدر: TON Status

تُعد الانقطاعات في شبكات البلوكتشين أكثر شيوعًا في الشبكات عالية السرعة وعالية الإنتاجية، نظرًا لتعقيدها الفني الكبير. ومع تزايد تطور هذه الشبكات، قد تصبح الانقطاعات القصيرة أكثر شيوعًا، مما قد يؤثر على ثقة المستخدمين في العملات الرقمية.

انقطاعات متعددة في شبكة TON في عام 2024 بسبب عملة DOGS الساخرة

في أغسطس 2024، واجهت شبكة TON عدة انقطاعات قصيرة بسبب الإقبال الشديد على سكّ عملة DOGS الساخرة، ما أدى إلى ازدحام الشبكة وتوقفها عن العمل.

وقع الانقطاع الأول في 27 أغسطس، عندما توقف إنتاج الكتل عند الكتلة رقم 45,341,899 في سلسلة العمل. واستمر الانقطاع لعدة ساعات قبل أن يقوم المحققون بإعادة تعيين عُقدهم في تمام الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت العالمي لاستعادة التوافق في الشبكة.

وعند الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت العالمي، تم استعادة الوظائف مؤقتًا، لكن الشبكة تعرّضت لانهيار آخر بعد ساعات، مجددًا بسبب كثافة النشاط الناتجة عن سكّ المستخدمين لعملة DOGS.

ثم تعرّضت TON لانقطاع آخر في اليوم التالي، في 28 أغسطس، مع توقف إنتاج الكتل عند الكتلة رقم 45,350,522. واستمر هذا الانقطاع الثاني لنحو ست ساعات قبل إصلاح المشكلة واستئناف الإنتاج.

ورغم هذه الانقطاعات، تواصل شبكة TON جذب اهتمام الأفراد والمؤسسات، لا سيما من لاعبين كبار في قطاع الأصول الرقمية.

ففي مارس 2025، جمعت TON مبلغ 400 مليون دولار من شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك Sequoia Capital وDraper Associates وCoinFund وSkyBridge وغيرها.