مجرمو العملات المشفرة استهدفوا 244 مليون دولار في مايو PeckShield

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 06:51 مساءً - انخفض إجمالي المبالغ المسروقة من عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة بشكل كبير خلال شهر مايو مقارنة بأبريل، وفقًا لشركة الأمن السيبراني PeckShield، التي أشارت إلى أن أكبر عملية اختراق شكّلت حوالي 90% من إجمالي خسائر الشهر.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تكثّف فيه صناعة العملات المشفرة جهودها للبقاء متقدمة على القراصنة. ففي منشور على منصة X بتاريخ 31 مايو، أوضحت PeckShield:

"في مايو 2025، تم تسجيل حوالي 20 عملية اختراق كبيرة في مجال العملات المشفرة، بلغت خسائرها الإجمالية نحو 244.1 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 39.29% مقارنة بأبريل."

تجميد معظم الأموال في أكبر عملية اختراق لهذا الشهر

أكبر اختراق خلال شهر مايو وقع على منصة التداول اللامركزي Cetus بتاريخ 22 مايو، وأسفر عن خسائر بقيمة 223 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط.

ووفقًا لشركة Dedaub المتخصصة بأمن البلوكشين، استغل القراصنة ثغرة في عملية التحقق من البتات الأهم (MSB)، ما مكنهم من التلاعب بقيم معايير السيولة بأوامر ضخمة، وإنشاء مراكز كبيرة بضغطة زر واحدة.

فبراير 2025 سجّل أكبر خسائر بسبب اختراقات في سوق العملات الرقمية هذا العام، بإجمالي بلغ 1.51 مليار دولار. المصدر: PeckShield

وذكرت PeckShield أن منصة Cetus وشبكة Sui تمكنتا من تجميد 157 مليون دولار من الأموال المسروقة، أي حوالي 71% من الإجمالي.

وجاء ثاني أكبر اختراق للشهر من نصيب بروتوكول التمويل اللامركزي Cork Protocol، حيث تم سرقة ما يُقدّر بـ12 مليون دولار.

وبحسب شركة Cyvers للأمن السيبراني، فقد استخدم المهاجم في اختراق Cork ثغرة لسرقة نحو 3,761 عملة Wrapped Staked Ether مُرمزة (wstETH)، والتي تم تحويلها لاحقًا إلى إيثر (ETH).

أما العمليات الثلاث التالية ضمن أكبر خمس اختراقات لهذا الشهر، فشملت، اختراق يُشتبه بأنه مرتبط بكوريا الشمالية بمبلغ 5.2 مليون دولار، واستغلال في توكن MBU بمبلغ 2.2 مليون دولار إضافة إلى استغلال MapleStory Universe بمبلغ 1.2 مليون دولار.



قطاع التشفير يكثف مكافحة الاختراقات

تأتي هذه التطورات في وقت ترفع فيه صناعة العملات المشفرة من استعدادها لمواجهة التهديدات المتزايدة. ففي 31 مايو، أفادت Cointelegraph أن فريق الأمن في منصة BitMEX كشف عن ثغرات في البنية الأمنية لفرقة Lazarus، وهي شبكة جريمة إلكترونية تدعمها حكومة كوريا الشمالية، وذلك بعد عملية مضادة كشفت عناوين IP وقواعد بيانات وخوارزميات تتبع يستخدمها القراصنة.

وخلال الربع الأول من عام 2025، سرق القراصنة أكثر من 1.63 مليار دولار من العملات المشفرة. وأوضحت PeckShield أن اختراق Bybit وحده شكّل أكثر من 92% من إجمالي تلك الخسائر.

كما أشارت الشركة إلى أن أكثر من 87 مليون دولار قد فُقدت في عمليات اختراق خلال يناير، فيما شهد فبراير قفزة حادة إلى 1.53 مليار دولار ويرجع ذلك أساسًا إلى اختراق Bybit، والذي يُعد من أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات المشفرة.