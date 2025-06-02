تعافي سعر البيتكوين تدريجيا من انخفاضه الأخير والاستقرار فوق مستوى 104 ألف دولار

بدأ سعر البيتكوين بالتعافي من انخفاضه نهاية الأسبوع إلى 103,000 دولار، حيث صعد صباح الاثنين إلى 106,000 دولار قبل أن يواجه مقاومة جزئية ويتراجع قليلا.

هذا التحسن يأتي وسط استقرار نسبي عقب تقلبات سياسية أثرت على السوق، أبرزها تصريحات “ترامب” بشأن الرسوم الجمركية على الصين والاتحاد الأوروبي.

رغم المحاولات المتكررة، لم يتمكن سعر البيتكوين من استعادة مستوياته العليا السابقة عند 110,000 دولار، وتبلغ هيمنته حاليا 61.5% بقيمة سوقية إجمالية تقارب 2.1 تريليون دولار.

سجلت معظم العملات الرقمية البديلة مكاسب محدودة، من بينها العملة الرقمية “HYPE” التي ارتفعت بنسبة 3%.

لكن عملة مونيرو (XMR) تفوقت على الجميع بارتفاع بلغ 5.4% لتتجاوز 345 دولار، ما يجعلها الأفضل أداء بين العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة.

كما برزت FLR وSPX وFARTCOIN ضمن قائمة العملات الرقمية الأفضل أداء خلال آخر 24 ساعة.

وصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3.41 تريليون دولار، بزيادة 30 مليار دولار عن اليوم السابق، في إشارة إلى تعاف تدريجي من ضغوط السوق الأخيرة.

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