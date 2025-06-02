شركة "Metaplanet" تشتري 1088 بيتكوين إضافي وتوسّع استراتيجيتها في مجال الخزانة

أعلنت شركة “Metaplanet” الاستثمارية، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، عن استحواذها على 1088 بيتكوين ضمن استراتيجيتها المستمرة لتعزيز مركزها في سوق الأصول الرقمية، لترفع إجمالي حيازاتها إلى 8888 بيتكوين.

وتبلغ قيمة هذه الصفقة الأخيرة نحو 16.88 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 117.5 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر شراء بلغ 15.5 مليون ين للبيتكوين الواحد.

بهذا التوسع، يبلغ متوسط تكلفة شراء البيتكوين عبر جميع عمليات الاستحواذ السابقة نحو 13.75 مليون ين، ليصل إجمالي الإنفاق إلى ما يزيد عن 122.269 مليار ين.

وتؤكد هذه الأرقام تصاعد التزام “Metaplanet” بخطتها الطموحة التي انطلقت في أبريل 2024، والمستوحاة من نهج شركة “ستراتيجي” بقيادة “مايكل سايلور”، والذي يُركّز على استخدام البيتكوين كأصل رئيسي في إدارة الخزينة.

الميزة البارزة في تحركات “Metaplanet” هي سرعتها في تكوين محفظة بيتكوين كبيرة، ما يجعلها الآن الشركة الرائدة في آسيا من حيث امتلاك البيتكوين، وتحتل المرتبة العاشرة عالميا بين الشركات العامة المالكة لهذا الأصل الرقمي.

ويقربها هذا الاستحواذ من هدفها المُعلن بجمع 10,000 بيتكوين بحلول نهاية عام 2025.

سوق الأسهم استجاب بشكل إيجابي لهذا الإعلان، إذ ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 9.75% لتُغلق عند 1171 ين في بورصة طوكيو، وهو ما يرفع مكاسب السهم إلى أكثر من 236% منذ بداية عام 2025، بحسب بيانات “Yahoo Finance”.

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