استحواذ شركة “ستراتيجي” على 705 بيتكوين مقابل 75 مليون دولار للأسبوع الثامن على التوالي

واصلت شركة “ستراتيجي” بقيادة “مايكل سايلور” تعزيز موقعها كأكبر شركة مدرجة تمتلك عملات بيتكوين، حيث استحوذت على 705 بيتكوين إضافي خلال الأسبوع المنتهي في 1 يونيو 2025، مقابل نحو 75 مليون دولار.

وتعد هذه ثامن عملية شراء أسبوعية تتم بشكل متتالي، مما رفع إجمالي حيازات الشركة من البيتكوين إلى 580,955 بيتكوين، بقيمة سوقية تتجاوز 60 مليار دولار.

بلغ متوسط تكلفة شراء الأخيرة 106,495 دولار للبيتكوين الواحد، ما يعني أن القيمة الحالية للسوق والتي تجاوزت 104,000 دولار تضع الشركة أمام مكاسب غير محققة تفوق 20 مليار دولار.

مولت شركة “ستراتيجي” الصفقة من خلال بيع أسهم في صناديقها، شملت 353,511 سهم من STRK و374,968 سهم من STRF، بعائدات إجمالية بلغت نحو 74 مليون دولار.

جاءت هذه الخطوة رغم تقلبات السوق الأخيرة، حيث شهد سعر البيتكوين تراجع بأكثر من 4% خلال أسبوع، بعد وصوله إلى ذروته التاريخية عند نحو 112,000 دولار.

جاء هذا التراجع في ظل عوامل اقتصادية وجيوسياسية ضاغطة، أبرزها تباطؤ المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتصريحات “دونالد ترامب” بشأن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب، إلى جانب تحركات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).

لمح “مايكل سايلور” مسبقا إلى عملية الشراء عبر منشور على منصة X، أظهر فيه محفظة الشركة مع تعليق يقول:

البرتقالي هو لوني المفضل.

في إشارة واضحة إلى بيتكوين.

في مقابلة على هامش مؤتمر “بيتكوين 2025” في لاس فيغاس، أكد “سايلور” أن شركته لن تتوقف عن شراء البيتكوين، مشيرا إلى أن الوصول إلى العملة سيصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، ما يستوجب تحركات أكثر كفاءة وجرأة في الشراء.

إستراتيجية “سايلور” ألهمت العديد من المؤسسات، حيث بدأت أكثر من 70 شركة حول العالم بإدراج البيتكوين في ميزانياتها العمومية، من بينها “Twenty One” المدعومة من شركة التيثر، وشركة “Trump Media”، و”GameStop”.

لكن لم تلقَ هذه التحركات ترحيب دائم من السوق، حيث انخفضت أسهم “Trump Media”، و”GameStop” بنسبة 20% و17% على التوالي بعد إعلان استراتيجياتهما المرتبطة بالبيتكوين.

رغم هذه التذبذبات، واصل سهم “MSTR” أداءه الإيجابي، مسجلا مكاسب تجاوزت 27% منذ بداية عام 2025، متفوقا بذلك على معظم شركات مؤشر “S&P 500″، بحسب بيانات “Yahoo Finance”.

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