الاستراتيجيات قصيرة الأجل تهيمن على التداول بعد فرض الرسوم الجمركية

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 05:20 مساءً - أشار آرش يسافوليان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التداول المعزّزة بالذكاء الاصطناعي "تاوشي" (Taoshi) والمبنية على Bittensor، إلى أن المتداولين باتوا يتجهون بشكل متزايد إلى استراتيجيات سريعة لجني الأرباح قصيرة الأجل، بدلاً من الاحتفاظ بمراكزهم لفترة أطول، وذلك ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حديثه إلى Cointelegraph، أوضح يسافوليان أن الرسوم الجمركية تسببت في تقلبات شديدة تقودها العناوين الإخبارية في الأسواق المالية، ما أدى إلى تغيّر حاد في معنويات السوق يمكن أن يتأرجح بين النقيضين في نفس اليوم، مما جعل التداول أكثر صعوبة. وأضاف:

"سلوك المتداولين تغيّر جوهريًا ليصبح أقرب إلى التداول اليومي فعندما يحقق المتداول أرباحًا، فإنه يأخذها فورًا. هذا السلوك يعكس تراجع الثقة في استمرار الاتجاه سواء صعودًا أو هبوطًا، عند فتح مركز شراء أو بيع."

وأكد أن فريقه في "تاوشي" قد تبنّى نفس الاستراتيجية داخليًا للتكيف مع هذه البيئة المتقلبة.

وعلى الرغم من أن مؤشر VIX، الذي يقيس تقلبات مؤشر S&P 500، قد عاد إلى مستوياته الطبيعية، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على نظرة المستثمرين بعيدة الأمد. المصدر: TradingView

الرسوم الجمركية تهز ثقة المستثمرين وتزيد من الضبابية الاقتصادية

يتابع مستثمرو العملات الرقمية عن كثب المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحثًا عن أي مؤشرات على اتفاق تجاري دائم، وهو ما يتوقع المحللون أن يُطلق موجة صعود قوية في أسعار البيتكوين والعملات البديلة.

في 25 مايو، أعلن الرئيس ترامب عن تأجيل الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، حيث تم تمديد الموعد النهائي إلى 9 يوليو. وقد استجابت الأسواق الرقمية إيجابيًا للنبأ، إذ ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 3٪ خلال نفس اليوم.

وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور على X بتاريخ 25 مايو:

"الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشتركان في أهم علاقة تجارية في العالم. أوروبا مستعدة لدفع المفاوضات قُدمًا بسرعة وحزم."

ورغم التصريحات السياسية التي توحي بتقدم المباحثات التجارية، يرى بعض المحللين أن ما يُعرض من إعفاءات جمركية أو لهجة أكثر ليونة في الخطاب السياسي ما هو إلا محاولة لتقديم صورة إيجابية دون تغييرات فعلية جوهرية.