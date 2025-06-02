ميتا تطوّر خوذات واقع مختلط مدعومة بالذكاء الاصطناعي للجيش الأمريكي

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 12:58 مساءً - قد يحصل الجيش الأمريكي قريبًا على تجهيزات واقع افتراضي (VR) وواقع معزز (AR) مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تطوير شركة ميتا، وذلك بعد إعلان الشركة عن تعاونها مع شركة الدفاع الأمريكية "أندوريل" لتطوير هذه الأجهزة.

وأوضحت أندوريل، في بيان بتاريخ 29 مايو، أن الخوذات الجديدة ستعتمد على منصتها "لاتيس" (Lattice) المجهزة بنظام ذكاء اصطناعي للقيادة والسيطرة، بهدف دمج البيانات الواردة من آلاف المصادر وتوفير معلومات استخباراتية ميدانية فورية.

وأضافت أن الخوذة ستمنح الجنود "إدراكًا معززًا" وقدرة "تحكم حدسي في الأنظمة المستقلة" أثناء أداء المهام.

وقالت الشركة:

"هذا التكامل سيُحدث تحولًا في كيفية رؤية الجنود للمعركة واستيعابهم لمجرياتها، من خلال توفير حلول تكنولوجية غامرة تعزز القدرة على اتخاذ القرار التكتيكي في ساحات القتال."

مارك زوكربيرغ (يمين) مع بالمر لاكي، المؤسس المشارك لـ أندوريل (يسار). المصدر: Palmer Luckey

وقد تم تمويل المشروع عبر رأس مال خاص، على أن يُعاد توظيف تقنيات ومكوّنات تجارية طُورت في الأصل للاستخدام المدني لتلائم التطبيقات العسكرية.

وتُعرف ميتا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "فيسبوك"، باستثمارها المكثف في الواقعين الافتراضي والمعزز منذ إعلانها التوجه نحو "الميتافيرس" في أكتوبر 2021، حيث أنفقت أكثر من 40 مليار دولار في هذا المجال.

تعميق الروابط بين عمالقة التكنولوجيا والجيش الأمريكي

بالمر لاكي، الشريك المؤسس لـ أندوريل ومؤسس شركة Oculus VR التي استحوذت عليها ميتا عام 2014، نشر على منصة X في 29 مايو أن هذه الشراكة هي الخطوة التالية في سعيه لتحويل الجنود الأمريكيين إلى "سحرة تقنيين".

وقال:

"نعمل مع ميتا منذ فترة على عدد من المشاريع، لكن أول مشروع نعلن عنه هو نظام EagleEye، الذي أطمح لأن يصبح الجيل الجديد من أنظمة القيادة الميدانية المحمولة للجيش."

المصدر: Palmer Luckey

وكانت مايكروسوفت قد حصلت عام 2018 على عقد تطوير خوذات واقع معزز للجيش الأمريكي باستخدام خوذتها HoloLens، ضمن برنامج Soldier Borne Mission Command. إلا أنها أعلنت في فبراير الماضي أن أندوريل تولّت المسؤولية، مع استمرار مايكروسوفت كمزود للحوسبة السحابية.

وفي نوفمبر الماضي، عدّلت ميتا سياسات الاستخدام المسموح به لنموذج اللغة الخاص بها Llama، لتمكين الجيش الأمريكي ومتعهديه من استخدامه لأغراض الأمن القومي.

وفي الشهر نفسه، منحت شركة Anthropic وزارة الدفاع الأمريكية حق الوصول إلى نماذج Claude 3 و3.5 لاستخدامها ضمن منصة Palantir المدعومة بخدمات Amazon Web Services.

وفي أغسطس 2024، أعلنت شركة Palantir عن شراكة مع مايكروسوفت لبيع خدمات ذكاء اصطناعي وتحليلات للجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات.