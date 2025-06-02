منظمة World Vision أول مؤسسة غير ربحية تتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية بعد رفع الحظر

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 11:24 صباحاً - فقد باعت المنظمة ما يعادل 0.55 إيثريوم (ETH)، بقيمة تقارب 1.98 مليون وون كوري (ما يعادل 1436 دولارًا)، على منصة "أبّيت" (Upbit)، وفقًا لبيان صادر في 1 يونيو عن "دونامو" (Dunamu)، الشركة الأم للمنصة.

الإيثريوم الذي تم بيعه كان مملوكًا لرئيس المنظمة ميونغ هوان، وقد تم التبرع به خلال حملة نُظمت في مارس، دعت مستخدمي "أبّيت" إلى التبرع بالعملات الرقمية لدعم الشباب المحرومين الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف المستلزمات المدرسية مثل الزي المدرسي والحقائب.

وفي اجتماع عُقد في 20 مايو، حدّثت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) لوائحها التنظيمية، لتسمح للمنظمات غير الربحية ومنصات الأصول الافتراضية ببيع العملات الرقمية ضمن معايير امتثال جديدة.

المصدر: Cointelegraph. لجنة الخدمات المالية تُحدث لوائح بيع العملات الرقمية.

وأفاد تقرير صادر عن CoinGecko في أبريل أن منصة "أبّيت" — الأكبر في البلاد من حيث حجم التداول شهدت انخفاضًا بنسبة 34% في حجم التداول، من 561.9 مليار دولار في الربع الرابع من 2024 إلى 371 مليار دولار في الربع الأول من 2025، تماشيًا مع التراجع العام في السوق.

بدء السماح للشركات العامة بالتداول لاحقًا هذا العام

اعتبارًا من 1 يونيو، يُسمح الآن للمنظمات غير الربحية ببيع العملات الرقمية التي استلمتها كتبرعات، وللمنصات بتصفية الرسوم التي تحصل عليها من المستخدمين بالعملات الرقمية، بشرط استخدام حسابات حقيقية الأسماء واتباع قواعد "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال.

ويجب أن يكون لدى المؤسسات غير الربحية تاريخ مالي مُدقق لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى يُسمح لها بقبول وبيع التبرعات الرقمية، بينما يمكن للمنصات بيع العملات الرقمية فقط لتغطية التكاليف التشغيلية، مع وجود حدود قصوى يومية.

في وقت لاحق من هذا العام، ستسمح لجنة الخدمات المالية للشركات العامة والكيانات المسجلة كمستثمرين محترفين بشراء وبيع العملات الرقمية.

ويُقدّر أن أكثر من 16 مليون مستثمر أي حوالي ثلث سكان كوريا الجنوبية يمتلكون حسابات عملات رقمية.

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كما كشفت لجنة الأخلاقيات للمسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية في 27 مارس أن 20% من المسؤولين الخاضعين للإفصاح المالي يمتلكون ما مجموعه 14.4 مليار وون (9.8 ملايين دولار) من الأصول الرقمية، وهو ما يمثل 411 من أصل 2,047 مسؤولًا.

وقد انفجرت حركة تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية عام 2017، مدفوعة جزئيًا باستخدام الحسابات المجهولة من قبل الشركات والأجانب والقُصّر؛ مما دفع السلطات المالية إلى فرض شراكات إلزامية بين المنصات والبنوك المحلية، وتقديم خدمات التداول بالعملة الورقية فقط عبر حسابات حقيقية الأسماء.