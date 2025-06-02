ميتـا لن تشتري بيتكوين بعد رفض المساهمين لفكرة اعتمادها كأصل خزينة

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 11:24 صباحاً - ووفقًا لوثيقة تنظيمية صادرة في 28 مايو، حصل المقترح الذي طُرح أمام المساهمين بشأن "تقييم استراتيجية بيتكوين كأصل خزينة" على 3.92 ملايين صوت فقط لصالحه، وهو ما يعادل 0.08% من إجمالي الأصوات، في حين صوّت ما يقارب 5 مليارات صوت ضد المقترح.

وبحسب بيان تنظيمي صدر في أبريل، فإن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ يملك 61% من حقوق التصويت في الشركة، مما يشير إلى احتمالية تصويته ضد المقترح.

نتائج تصويت المساهمين في شركة Meta بشأن تقييم استراتيجية الاحتفاظ ببيتكوين كأصل في خزينتها. المصدر: SEC

وجاء هذا التصويت الكاسح بعد مقترح قدمه المدافع عن البيتكوين، إيثان بيك، في يناير، دعا فيه ميتا إلى استثمار جزء من سيولتها النقدية البالغة 72 مليار دولار في عملة البيتكوين، معتبرًا ذلك وسيلة للتحوط ضد التضخم.

وكتب في بيانه الداعم:

"نظرًا لأن النقد يتآكل باستمرار، وعوائد السندات أقل من معدل التضخم الحقيقي، فإن 28% من إجمالي أصول ميتا تتناقص قيمتها بشكل مستمر، مما يضر بقيمة المساهمين."

يُذكر أن بيك، الذي يشغل منصب مدير قسم البيتكوين في شركة إدارة الثروات Strive، أشار أيضًا إلى أن ثاني أكبر مساهم في ميتا، شركة BlackRock، نصحت بأن التخصيص بنسبة 2% من الأصول للبيتكوين يُعد أمرًا معقولًا.

وقدم بيك المقترح باسم أسهم عائلته في شركة ميتا، وكان قد تقدم سابقًا بمقترحات مماثلة إلى شركتي مايكروسوفت وأمازون نيابة عن مركز البحوث السياسية المحافظ "NCPPR".

وقد صوّت مساهمو مايكروسوفت ضد المقترح في ديسمبر الماضي، بينما لا يزال مساهمو أمازون بانتظار التصويت على اقتراح لتخصيص 5% من أصول الشركة للاستثمار في بيتكوين.

وفي تعليق سابق لمجلة Cointelegraph في ديسمبر، قال نيك كوان، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية Valereum، إن أمازون لديها سجل أفضل من معظم شركات التكنولوجيا الكبرى في تبني التقنيات الناشئة والاستثمارات الجديدة.

لكنّه أشار أيضًا إلى أن كلفة الفرصة البديلة المترتبة على الاحتفاظ بأصل متقلب مثل البيتكوين، بدلًا من استثماره في البحث والتطوير أو الاستحواذات، قد يكون عبئًا بالنسبة للمساهمين.

شركات مدرجة تبدأ بشراء بيتكوين

وعلى الرغم من رفض المقترحات من قبل ميتا ومايكروسوفت، إلا أن شركات مدرجة في أسواق المال حول العالم بدأت بالفعل في إضافة البيتكوين إلى ميزانياتها العمومية.

ووفقًا لبيانات موقع BitcoinTreasuries.NET، فقد أضافت 116 شركة عامة البيتكوين إلى ميزانياتها، وكان من بين أحدثها شركة GameStop وشركة التكنولوجيا الصحية السويدية H100، وكلاهما اشترى البيتكوين لأول مرة في الشهر الماضي.

وتتصدر شركة MicroStrategy، بقيادة مايكل سايلور، قائمة الشركات المالكة للبيتكوين، حيث تحتفظ بـ 580,250 بيتكوين تقدر قيمتها بنحو 60.9 مليار دولار بينما تملك ثماني شركات أخرى، منها Marathon Digital وTesla، أكثر من مليار دولار من البيتكوين لكل منها.