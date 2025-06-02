مؤسس Silk Road يتلقى 300 بيتكوين

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 11:24 صباحاً - قال الباحث في البلوكشين ZachXBT إن عملية إرسال 300 بيتكوين إلى روس أولبريشت، مؤسس السوق السوداء الشهيرة "Silk Road"، قد تكون من "مصادر مشبوهة"، لكنها على الأرجح ليست تبرعًا ذاتيًا كما يزعم البعض.

ففي الأول من يونيو، كشف موقع Lookonchain المختص بتحليلات البلوكشين أن محفظة أولبريشت، المخصصة لتلقي التبرعات، استلمت 300 بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 31.4 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن الأموال جاءت من محافظ استخدمت خدمة خلط مركزية تُدعى Jambler.

هذا الأمر دفع بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى التكهن، دون أدلة، بأن الأموال قد تكون من أرباح Silk Road التي أخفاها أولبريشت قبل إلقاء القبض عليه وسجنه.

لكن ZachXBT عبّر عن شكوكه بهذا الطرح في منشور على منصة X بتاريخ 2 يونيو، حيث قال إن "قلة من الجهات فقط تستخدم Jambler بشكل منتظم وعلى نطاق واسع"، مشيرًا إلى أنه عثر على "عملية إزالة خلط محتملة لهذا التبرع".

وأضاف: "لا يبدو أنه تبرع ذاتي كما يدعي البعض، على الرغم من أن المصدر يبدو مشبوهًا بسبب العنوان الذي تم الإبلاغ عنه".

المصدر: ZachXBT

وأوضح ZachXBT أن معظم المهتمين بالخصوصية عادة ما يستخدمون خدمات خلط لامركزية، وليس Jambler.

وأشار أيضًا إلى أن أحد العناوين المشاركة في التبرع كانت له أنشطة على منصات تداول منذ أواخر 2014، بينما كان عنوان آخر نشطًا في 2019 وتم وضع إشارة عليه في أدوات الامتثال.

وقال: "كلا العنوانين قاما بإيداعات ضخمة في Jambler خلال نفس الفترة الزمنية التي تم فيها إرسال الـ 300 بيتكوين إلى روس، كما كانت هذه العناوين خاملة منذ نوفمبر 2019 حتى بدأت الإيداعات إلى Jambler بين أبريل ومايو 2025".

وردًا على أحد الأسئلة، علّق قائلًا: "الجميع كان يتهم روس بأنه تبرع لنفسه، لكن إن دلّ هذا على شيء، فهو أنه تبرع من طرف خارجي وليس من مخزونه السري، لأن هناك نشاطًا قد تم أثناء وجوده في السجن".

محافظ أولبريشت لا تزال تحتفظ ببيتكوين

كان أولبريشت يدير منصة Silk Road التي استخدمت البيتكوين كوسيلة للدفع حتى عام 2013، حين ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 40 عامًا. وقد قضى 11 عامًا خلف القضبان قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا عنه في 21 يناير 2025.

وفي يناير، قال مدير في Coinbase يُدعى كونور غروغان إنه عثر على 430 بيتكوين تزيد قيمتها عن 45 مليون دولار في محافظ قال إنها مرتبطة بأولبريشت، وأضاف أن هذه المحافظ لم تُصادر أبدًا وظلت غير نشطة لأكثر من 13 عامًا.

المصدر: Conor Grogan

وأكدت شركة Arkham Intelligence هذه الادعاءات، بعد أن تتبعت 14 عنوانًا على البلوكشين مرتبطة بـ Silk Road، أحدها يحتوي على أكثر من 9 ملايين دولار من البيتكوين.

مؤخرًا، أطلق أولبريشت مزادًا علنيًا على مجموعة من مقتنياته الشخصية، جمعت أكثر من 1.8 مليون دولار من البيتكوين. وشملت المجموعة أدوات شخصية من حياته قبل اعتقاله عام 2013، مثل حقيبة نوم، حقيبة ظهر، طبلة، بالإضافة إلى مقتنيات من فترة سجنه مثل قفل، دفتر ملاحظات، ملابس، وعدة لوحات رسمها أثناء وجوده في السجن.