شركة Yuga Labs تبيع حقوق ملكية Moonbirds إلى Orange Cap Games

تام شمس - الاثنين 2 يونيو 2025 11:24 صباحاً - أعلنت شركة Orange Cap Games (OCG)، الناشئة في مجال ألعاب الكريبتو، عن استحواذها على حقوق الملكية الفكرية لمجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) المعروفة باسم Moonbirds المبنية على شبكة إيثريوم، وذلك من شركة Yuga Labs.

وقالت OCG في 30 مايو إنها اشترت مجموعات Moonbirds وMythics وOddities من Yuga، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة أو قيمتها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عام بقليل من استحواذ Yuga على هذه المجموعات الثلاث عقب استملاكها شركة PROOF، المطورة الأصلية للمجموعات، في فبراير من العام الماضي.

وقال الشريك المؤسس لشركة Yuga Labs، غريغ سولانو:

"مجموعة Moonbirds تستحق فريقًا يكرّس كل جهوده لها، ولا يوجد أفضل من Orange Cap Games لمساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها."

وأضاف أن Yuga تركز بشدة على مجموعاتها الأصلية، مثل Bored Ape Yacht Club ومشتقاتها بما في ذلك Mutant Ape Yacht Club، بالإضافة إلى مشروع الميتافيرس طويل الأمد Otherside.

كجزء من الصفقة، ستظل مجموعة Moonbirds تطلق إصداراتها في مشروع Otherside، وأي أصول جديدة تُنشئها الشركة ستُستضاف على شبكة إيثريوم أو على شبكة ApeChain الخاصة بـYuga.

وقد ارتفع سعر مجموعة Moonbirds إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 0.9 إيثريوم بعد إعلان الاستحواذ، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة تقارب 98% عن أعلى سعر تاريخي لها عند 38.5 إيثريوم في أبريل 2022، وفقًا لـCoinGecko.

ارتفع السعر الأدنى لمجموعة Moonbirds من 0.295 إلى 0.9 إيثريوم منذ الإعلان. المصدر: CoinGecko.

Yuga Labs تواصل بيع أصولها الفكرية

واصلت Yuga بيع مجموعاتها من الرموز غير القابلة للاستبدال وحقوق الملكية الفكرية، في ظل تراجع حاد في سوق الـNFT وانخفاض ملحوظ في أحجام التداول.

وفي وقت سابق من مايو، باعت Yuga حقوق ملكية مجموعة CryptoPunks التي تُعد من المجموعات الرائدة في عالم الـNFT إلى مؤسسة Infinite Node Foundation غير الربحية. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

وفي فبراير، استحوذت شركة The Meebit Company على مجموعة Meebits من Yuga Labs، مع احتفاظ Yuga بحصة أقلية في المشروع، بمشاركة صندوق الاستثمار 1confirmation.

وفي العام الماضي، باعت Yuga أيضًا حقوق الملكية للعبتي HV-MTL وLegends of the Mara، ضمن جهودها لإعادة تركيز أنشطتها على المجموعات الأساسية.

في سياق متصل، أعلنت ديزني في 30 مايو عن شراكة مع شركة Dapper Labs، مبتكرة مشاريع مثل NBA Top Shot وCryptoKitties، لإطلاق برنامج ولاء جديد. وسيحصل مشتركو Disney+ على رمز رقمي (pin) شهريًا.

وقد تشير البيانات الأخيرة إلى بداية نهاية الانحدار في سوق الـNFT، حيث ارتفع عدد المشترين الفريدين للرموز غير القابلة للاستبدال بنسبة 50% في مايو ليصل إلى 936,000، مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 15% ليبلغ 430 مليون دولار.