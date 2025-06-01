انهيار نشاط إقراض الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT: هل سيشهد القطاع انتعاش قريبا؟

شهد قطاع إقراض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تراجع حاد خلال عام 2025، بعد موجة قصيرة من التفاؤل مطلع عام 2024.

اعتبارا من 21 مايو، بلغ حجم القروض نحو 50 مليون دولار فقط، بانخفاض نسبته 83% منذ بداية العام، وتراجع مذهل يقارب 97% عن ذروته في يناير 2024، حين شهد السوق نشاط متزايد عبر منصات مثل “Blend” و”NFTfi”.

يرتبط هذا الانكماش بانخفاض القيمة السوقية للرموز غير القابلة للاستبدال، حيث فقدت العديد من المجموعات الرئيسية أكثر من نصف قيمتها، مما أضعف الضمانات وأدى إلى تقلص الطلب على الإقراض.

رغم بقاء بعض المشاريع النشطة، فإنها لم تكن كافية لعكس الاتجاه العام الهابط.

تشير بيانات “DappRadar” إلى أن متوسط مدة القروض استقر عند 31 يوم في مايو، بانخفاض عن 40 يوم في عام 2023، ما يعكس تحوّل في سلوك المستخدمين نحو فترات اقتراض أقصر وأكثر حذرا.

كما تراجع متوسط قيمة القرض إلى 4000 دولار فقط، مقارنة بـ14,000 دولار في العام السابق، و22,000 دولار في أوائل 2022، ما يعكس انخفاض سنوي بنسبة 71%.

القاعدة النشطة للمستخدمين تراجعت بدورها، إذ انخفض عدد المقترضين بنسبة 90% والمقرضين بنسبة 78% منذ الذروة في يناير 2024.

ولإنعاش هذا القطاع، يوصي تقرير “DappRadar” بإدخال رموز الأصول الحقيقية (RWA) على شكل NFT لتوفير ضمانات أكثر استقرارا.

كما أن تطوير واجهات استخدام ذكية تستند إلى نية المستخدم قد تُبسّط العملية وتجذب مستخدمين جدد.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لبنية تحتية مالية أكثر تقدما تشمل تصنيف ائتماني وأدوات مخاطر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أن تُمهد الطريق لتحول هذا القطاع من حلول تمويل بديلة إلى خدمات مالية أكثر استدامة وقابلية للتوسع.

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