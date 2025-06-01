مساهمو في شركة Meta يرفضون مقترح تقييم الاستثمار في البيتكوين

رفض مساهمو شركة Meta اقتراح قدمه مستثمر من المركز الوطني لبحوث السياسات العامة (NCPPR) يدعو إلى تقييم جدوى تحويل جزء من أصول الشركة النقدية والسندات إلى البيتكوين، بهدف حماية قيمة المساهمين من التضخم وانخفاض العائد.

الاقتراح استند إلى أداء البيتكوين السابق وتبنيه المتزايد من قبل مؤسسات كبرى، إلا أن مجلس الإدارة اعتبر التقييم غير ضروري.

وقد أكد المجلس أن لدى Meta نظام قوي لإدارة الخزينة يوازن بين السيولة والحفاظ على رأس المال، ويرى أن تخصيص أصول منفصل كالبيتكوين لا ينسجم مع هذه الاستراتيجية.

وأضاف المجلس أنه لا يبدي رأي تجاه مزايا العملات المشفرة مقارنة بغيرها، لكنه لا يرى حاجة لإجراء تقييم مستقل خاص بها.

يأتي هذا الرفض في سياق جهود متكررة من “NCPPR” لحث شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” و”أمازون” على اعتماد البيتكوين كجزء من سياسات الخزينة، وهي جهود لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

وعلى النقيض، تتبنى شركات مدرجة أخرى توجهات تدريجية نحو دمج البيتكوين ضمن استراتيجياتها المالية، إلى جانب تعاونات ناشئة لبناء بنى تحتية مخصصة لها.

في المقابل، تُظهر “Meta” اهتمام متزايد بالعملات المستقرة، إذ أجرت محادثات مع شركات متخصصة في هذا المجال لاستكشاف إمكانيات استخدامها في المدفوعات العالمية، وذلك ضمن توجه الشركة لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع خياراتها في البنية التحتية للمدفوعات، في أعقاب انسحابها من مشروع “Diem” الذي واجه عوائق تنظيمية.

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