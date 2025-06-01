شركة Stripe تشرع في محادثات مع البنوك لدمج العملات المستقرة في نظام المدفوعات العالمية

أكّد السيد “جون كوليسون”، الشريك المؤسس لشركة “Stripe”، في مقابلة حديثة مع وكالة “بلومبرغ”، أن الشركة بدأت محادثات أولية مع عدد من البنوك بهدف استكشاف كيفية استخدام العملات المستقرة في المدفوعات العالمية.

ورغم عدم الكشف عن أسماء البنوك أو تفاصيل حالات الاستخدام، أشار “كوليسون” إلى أن المؤسسات المالية تُبدي اهتمام جاد، وتتعامل مع العملات الرقمية المستقرة كحلول استراتيجية وليست ظاهرة مؤقتة.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لشركة “Stripe” نحو الابتكار في مجال العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، بعد أن عالجت معاملات بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2024.

وكان استحواذها في أكتوبر الماضي على منصة “Bridge” المتخصصة في العملات المستقرة مقابل 1.1 مليار دولار جزء من هذا المسار.

وتخدم “Bridge”، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، شركات بارزة مثل “سبيس إكس” و”ستيلر”.

وفي إطار خطتها التوسعية، أعلنت “Stripe” الشهر الماضي عن تطوير منتج تجريبي لعملة مستقرة بالدولار، تستهدف الشركات خارج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وتهدف إلى تعزيز انتشار الدولار عبر شبكة مدفوعات محسّنة.

كما أطلقت الشركة مؤخرا حسابات مالية للعملات المستقرة، تتيح للشركات في 101 دولة إدارة أموالها بالعملات الرقمية المدعومة بالدولار.

إلى جانب ذلك، كشفت عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد تحت اسم “Payments Foundation”، يهدف إلى تحسين آليات كشف الاحتيال وزيادة نسب الموافقة على المعاملات.

تعكس هذه المبادرات التزام “Stripe” بتعزيز بنيتها التحتية لدعم العملات المستقرة، حيث شكّلت فريق عالمي يضم نحو 100 موظف للتركيز على هذا المجال، مع خطط لتوسيع عملياتها في مراكز رئيسية مثل سان فرانسيسكو ونيويورك ودبلن ولندن.

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