تدفقات خارجية قياسية من صناديق ETF البيتكوين الفورية وسط ضغوط بيع مكثفة

شهد سعر البيتكوين (BTC) تراجع بنسبة 6% خلال يومين فقط، ما تسبب في موجة تصحيح واسعة في السوق.

هذا الانخفاض، رغم بساطته النسبيّة، أثار عمليات تصفية ضخمة وضغوط قوية على صناديق البيتكوين المتداولة فوريا (ETF)، حيث دفع المستثمرين إلى سحب سيولتهم بوتيرة لافتة، بلغت ما يقارب مليار دولار خلال يومي 29 و30 مايو فقط.

تُعد هذه الفترة من بين الفترات الأكثر خسارة منذ نهاية فبراير، إذ شهدت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تراجع في الأصول تحت الإدارة بقيمة 975 مليون دولار.

وسُجلت الجلسة الأخيرة ضمن أكبر خمس جلسات من حيث التدفقات الخارجة في تاريخ هذه الصناديق.

تركزت الخسائر بشكل رئيسي في صندوقي iShares Bitcoin Trust (IBIT) وFidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)، حيث فقدا معا أكثر من 500 مليون دولار في يومين.

كما تأثر كل من مؤشر صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) وARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) بعمليات سحب تجاوزت 200 مليون دولار، ما يعكس تراجع حاد في ثقة المستثمرين على المدى القصير.

جاء هذا التراجع بعد فترة من الأداء الإيجابي، حيث ضخ المستثمرون 4.26 مليار دولار في صناديق البيتكوين الفورية على مدى عشرة أيام متتالية من المكاسب.

وقد عُدّت هذه السلسلة دلالة على مرونة هذه الصناديق وشعبيتها المتزايدة بين مستثمري المؤسسات والأسواق التقليدية (TradFi).

لكن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الحديث عن احتمالات فرض عقوبات جديدة، دفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو أدوات مالية أخرى، لا سيما صناديق الايثيريوم المتداولة فوريا، التي شهدت تدفقات واردة بلغت أكثر من 500 مليون دولار خلال 11 يوم من المكاسب، بإجمالي يزيد عن 3 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

برز صندوق ETHA التابع لشركة “بلاك روك” وFETH التابع لشركة “فيديليتي” كمستفيدين رئيسيين، إذ استقطبا معا نحو 6 مليار دولار مؤخرا.

على صعيد العقود الآجلة، تسبّب تراجع بيتكوين الأخير في تصفية ما يقارب 675 مليون دولار من المراكز المفتوحة خلال 24 ساعة، معظمها من صفقات الشراء، التي شكّلت نحو 89.4% من إجمالي التصفية.

وكانت أكبر عملية تصفية فردية هي لمركز شراء على زوج BTC-USDT في منصة OKX بقيمة 12.5 مليون دولار.

يُعتبر هذا الهبوط في المراكز الشرائية هو الأكبر منذ 25 فبراير 2025، عندما خسر البيتكوين نحو 10,000 دولار خلال يومين فقط، حسب بيانات CoinGlass.

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