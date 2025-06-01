ماهو التحرك المتوقع لسعر البيتكوين بعد التصحيح الأخير؟

شهد سعر البيتكوين رفض هبوطي واضح عند مستوى 111 ألف دولار، حيث واجه سعر البيتكوين مقاومة قوية تسببت في تراجع السعر إلى ما دون مستوى 109 ألف دولار ثم إلى مادون مستوى 105 ألف دولار.

هذا الانخفاض يشير إلى تراجع الزخم الصعودي، مما يُعزز احتمالية استمرار التصحيح على المدى المتوسط.

على الرسم البياني اليومي، جاءت هذه الحركة بعد اختراق القمة التاريخية السابقة، إلا أن عدم قدرة السعر على الثبات فوق هذا المستوى أدى إلى دخول السوق في مرحلة تصحيح.

تزامن التصحيح مع تنفيذ أوامر بيع واسعة فوق الذروة السعرية السابقة، ما دفع البيتكوين للتوجه نحو فجوة القيمة العادلة اليومية بين 97 و100 ألف دولار، والتي تُعد منطقة دعم محتملة قد تعيد توازن السوق.

إذا نجح السعر في الاستقرار ضمن هذا النطاق، فقد يشهد ارتداد جديد نحو مستوى المقاومة عند 111 ألف دولار.

أما إذا فشل في الحفاظ على هذا الدعم، فقد يفتح المجال أمام مزيد من التراجع نحو مستوى 95 ألف دولار.

أما على الإطار الزمني للأربع ساعات، فقد أدى الضغط البيعي إلى كسر القناة السعرية الصاعدة، مما أكد ضعف الزخم الفني.

ويتحرك السعر حاليا ضمن نطاق يتراوح بين 100 و108 آلاف دولار، وهو نطاق حرج قد يُحدد الاتجاه القادم للسوق.

اختراق هذا النطاق من أي من الطرفين قد يُمثل إشارة إلى حركة قوية إما نحو التعافي أو مزيد من الهبوط.

من منظور البيانات على الشبكة، لا يزال السعر الحالي أعلى من السعر المُحقق لحاملي البيتكوين على المدى المتوسط (من 3 إلى 6 أشهر)، مما يدل على استمرار تحقيق الربح ضمن هذه المجموعة وعدم تعرضها لضغوط كبيرة حتى الآن.

إلا أن اقتراب السعر من هذا المستوى المُحقق، والمُقدّر بحوالي 98 ألف دولار، يجعل من منطقة 98 إلى 100 ألف دولار نقطة دعم حرجة.

استجابة السوق لهذه المنطقة ستكون حاسمة.

فإما أن تُثبت استمرار ثقة المستثمرين وتفتح المجال لصعود جديد، أو تؤدي إلى تراجع المعنويات ومرحلة تصحيح أعمق إذا ما تم كسر هذا النطاق.

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