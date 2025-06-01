تعاون جديد بين بيتكوين العرب ومنصة BingX: مزايا حصرية للمجتمع العربي

يسر فريق بيتكوين العرب أن يعلن عن شراكته المميزة والزاخرة مع منصة تداول العملات الرقمية BingX، والتي تقدم مزايا حصرية لأعضاء مجتمع العربي بشكل عام ومجتمع بيتكوين العرب بشكل خاص وذلك من خلال التسجيل عبر:

الرابط

مميزات التسجيل عبر الرابط المشار إليه:

عند التسجيل عبر رابط بيتكوين العرب فستحصل على:

عمولة صفرية على أول عملية شراء من قروب البيع والشراء، بشرط أن يكون الحساب جديد ومسجل عبر رابط بيتكوين العرب فقط.

فرصة لربح قسائم تداول تصل قيمتها إلى 10,000 دولار.

معلومات عن القسائم:

عند تحقيق الأرباح المحققة باستخدام القسيمة تعود الأرباح لك بالكامل وقابلة للسحب.

في حال الخسارة، لن تتحمّل أي مبلغ إضافي سوى قيمة القسيمة المقدمة من المنصة.

دعم فني مخصص:

عند التسجيل من خلال الرابط المشار إليه أعلاه، ستحصل على دعم فني مباشر ومميز.

في حال واجهت أي مشكلة، ما عليك سوى التواصل معنا، و سنتولى التنسيق مع فريق BingX لحلها بأسرع وقت.

لأي استفسار أو ملاحظة، فريق بيتكوين العرب دائما في خدمتكم.

للتسجيل يمكن ذلك من خلال الرابط:

https://bingx.com/partner/ArabBTC