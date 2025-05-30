هيئة الأوراق المالية الأمريكية تسقط دعواها ضد عملاق العملات الرقمية "بينانس"

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 03:50 مساءً - قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إسقاط الدعوى القضائية طويلة الأمد التي كانت قد رفعتها ضد منصة تداول العملات الرقمية "بينانس"، في أحدث تراجع للجهة التنظيمية عن ملاحقة صناعة الكريبتو.

في طلب مشترك قُدِّم في 29 مايو إلى محكمة فيدرالية بواشنطن العاصمة، طالبت كل من الهيئة، وشركة بينانس، والمؤسس المشارك لها تشانغبينغ تشاو، بالموافقة على إسقاط الشكوى التي كانت قد رفعتها الهيئة في يونيو 2023.

وأشار الطلب إلى أن "فرقة العمل المعنية بالكريبتو التابعة للهيئة قد تُسهم في تسوية هذه القضية"، وأوضحت الهيئة أن قرار الإسقاط جاء "في إطار ممارستها لسلطتها التقديرية، وبصفته مسألة تتعلق بالسياسة العامة".

وطلبت الهيئة أن يتم إسقاط الدعوى مع المنع من إعادة رفعها، ما يعني أنه لا يمكن إعادة تقديمها مستقبلاً.

وكان الطرفان قد أوقفا القضية مؤقتًا في فبراير، ثم مرة أخرى في أبريل، في ظل مؤشرات على أن وحدة الكريبتو داخل الهيئة قد توصي بإسقاط القضية نهائيًا.

وكانت الهيئة قد رفعت دعوى قضائية ضد "بينانس"، و"تشاو"، والذراع الأمريكية للمنصة "BAM Trading" في يونيو 2023، متهمةً إياهم بانتهاك قوانين الأوراق المالية، وسوء إدارة أموال العملاء، وتضليلهم.

مقتطف من طلب إسقاط الدعوى المقدم للمحكمة. المصدر: CourtListener

وكانت بينانس وتشاو قد توصلا إلى تسوية منفصلة مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر 2023، تضمنت دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، والاعتراف بارتكاب مخالفات تتعلق بانتهاك العقوبات، وتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، والتقصير في تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال.

وفي إطار هذه التسوية، تنحى "تشاو" عن منصبه كمدير تنفيذي لبينانس، واعترف بتهمة تتعلق بغسل الأموال، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل 2024.

وقالت منصة بينانس في منشور عبر منصة "X" إن هذا التطور يُعد "انتصارًا كبيرًا لصناعة العملات الرقمية"، موجِّهةً الشكر للرئيس دونالد ترامب ورئيس هيئة الأوراق المالية الجديد بول أتكينز "لمواجهتهما نهج التنظيم عبر العقوبات".

تراجع متواصل من هيئة الأوراق المالية الأمريكية تجاه الكريبتو

يمثل هذا الطلب أحدث خطوة في تراجع الهيئة عن نهجها التنظيمي تجاه العملات الرقمية في عهد إدارة ترامب، حيث أسقطت الهيئة عدة قضايا كانت قد رفعتها في عهد إدارة بايدن.

كما أوقفت أو سوّت شكاوى ضد شركات كبرى مثل Coinbase وConsensys وKraken، وأنهت تحقيقات في شركات أخرى مثل Circle وImmutable وOpenSea.

وقد عيّن ترامب "بول أتكينز" وهو لوبي سابق لصالح الكريبتو كرئيس للهيئة، وأعلن الأخير عن نيته وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية، فيما بدأت الهيئة تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة مع العاملين في الصناعة لمناقشة السياسات المستقبلية.