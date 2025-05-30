شركة DeepSeek تُطلق نموذج ذكاء اصطناعي مُحدّث

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 03:50 مساءً - أعلنت شركة DeepSeek الصينية للذكاء الاصطناعي عن ترقية لنموذج الدردشة الخاص بها، مؤكدةً أن النسخة الجديدة باتت تتمتع بمنطق عام أفضل، وقدرات رياضية وبرمجية محسّنة، ومعدل هلوسة منخفض.

ووفقًا للشركة، فإن النموذج المُحدّث DeepSeek-R1-0528 قد "حسّن بشكل كبير من عمق قدراته على الاستدلال والتحليل المنطقي". وأضافت الشركة أن أداء النموذج الجديد "أصبح قريبًا من أداء النماذج الرائدة مثل O3 وGemini 2.5 Pro".

مقارنة في الأداء بين نماذج اللغة عبر ستة معايير تقييم. المصدر: DeepSeek

وكان إطلاق نموذج R1 من DeepSeek في يناير قد أحدث صدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وساهم في ترسيخ مكانة الصين كقوة متنامية في هذا المجال. وقد بلغت كلفة تدريب النموذج الأولي للشركة 6 ملايين دولار فقط، مع أنه أظهر أداءً قريبًا من النماذج التي تطلبت ميزانيات تدريب أكبر بكثير.

وبحسب بيانات من منصة Business of Apps، فقد تم تحميل تطبيق DeepSeek نحو 75 مليون مرة منذ إطلاقه، مع وصول عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 38 مليون مستخدم بحلول أبريل. وبالمقارنة، ذكرت غوغل في دعوى لمكافحة الاحتكار أن عدد مستخدمي Gemini بلغ 350 مليونًا في مارس، بينما بلغ عدد مستخدمي ChatGPT التابع لـ OpenAI نحو 600 مليون في نفس الشهر.

السباق الأميركي الصيني في الذكاء الاصطناعي يزداد احتدامًا

تسعى الحكومة الأميركية إلى فرض قيود على بيع برامج تصميم الرقائق المتقدمة للصين، في خطوة تهدف إلى الحد من قدرة الصين على تطوير صناعتها المحلية لأشباه الموصلات، وفقًا لتقرير من بلومبرغ.

وتُعد أشباه الموصلات عنصرًا أساسيًا في العديد من التقنيات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم كمكوّن رئيسي لتدريب النماذج المعقدة وتشغيلها.

وقد شهدت الأشهر الأولى من عام 2025 إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة في الصين، مثل T1 من Tencent وQwen3 من Alibaba، ما يُغذي حدة التنافس في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.