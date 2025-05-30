حجم مدفوعات العملات المستقرة يصل إلى 94 مليار دولار

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 03:50 مساءً - تواصل العملات المستقرة ترسيخ مكانتها كأداة موثوقة للمدفوعات الرقمية، إذ كشفت بيانات جديدة من منصة Artemis أن حجم المعاملات بالعملات المستقرة بلغ 94.2 مليار دولار بين يناير 2023 وفبراير 2025.

ويسلط التقرير الضوء على بعض المجالات التي تشهد نموًا في استخدام العملات المستقرة. فقد استحوذت التحويلات بين الشركات (B2B) على الحصة الأكبر، بمعدل سنوي يبلغ 36 مليار دولار. كما نمت المدفوعات المرتبطة بالبطاقات والمُعتمدة على العملات المستقرة بشكل ملحوظ، متجاوزة 13.2 مليار دولار سنويًا.

وأشار التقرير إلى أن:

"العملات المستقرة باتت مكونًا متزايد الأهمية في بنية المدفوعات العالمية."

أنواع المدفوعات باستخدام العملات المستقرة. المصدر: Artemis

وكانت عملة USDt التابعة لـTether هي الخيار الأكثر تفضيلًا للمستخدمين في عمليات الدفع، متفوقةً على عملة USDC التابعة لشركة Circle، والتي جاءت في المرتبة الثانية رغم محافظتها على مكانة قوية في السوق.

أما على مستوى البلوكشين، فقد احتلت شبكتا Tron وEthereum المرتبتين الأولى والثانية من حيث استخدام العملات المستقرة في المدفوعات، تليهما شبكة Binance Smart Chain. ومن اللافت أن متوسط حجم المعاملات بين الشركات عبر شبكتي Tron وEthereum تجاوز 219,000 دولار، في حين كانت الأحجام أقل بكثير على شبكات أخرى.

الاهتمام الحكومي والمصرفي يتزايد

وبحسب بيانات DefiLlama، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة 247.3 مليار دولار بتاريخ 29 مايو، أي بزيادة قدرها 54.5% خلال 12 شهرًا. ولم يعد هذا الاهتمام مقتصرًا على مستخدمي العملات المشفرة، بل باتت الحكومات والبنوك تولي اهتمامًا متزايدًا بها، لا سيما لما تقدمه من حلول فعالة في المدفوعات العابرة للحدود والتحويلات المالية والتجارة.

في الولايات المتحدة، يسعى المشرّعون لإقرار قوانين تنظّم العملات المستقرة بهدف تعزيز هيمنة الدولار في الاقتصاد الرقمي. وقد سبقتهم في ذلك دول مثل الإمارات والاتحاد الأوروبي، حيث سُمح لجهات إصدار معينة بتقديم خدماتها ضمن أطر تنظيمية واضحة.

وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن عددًا من البنوك الأمريكية الكبرى دخلت في محادثات مبكرة لإطلاق عملة مستقرة مشتركة. كما بدأت شركات القطاع الخاص بالدخول في السباق؛ فبتاريخ 7 مايو، أطلقت منصة المدفوعات Stripe حسابات تدعم العملات المستقرة لأكثر من 100 دولة.

وفي مؤتمر Token2049، صرحت ديا ماركوفا، رئيسة السياسات في Fireblocks، لموقع Cointelegraph أن الحكومات خارج الولايات المتحدة تُظهر اهتمامًا متزايدًا بالعملات المستقرة غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.