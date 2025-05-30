وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة فلبينية لدعمها عمليات احتيال بالعملات الرقمية

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 03:50 مساءً - فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على شركة Funnull Technology، وهي شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين، إلى جانب مديرها المزعوم، متهمًا إياها بتقديم خدمات لآلاف مواقع الاحتيال بالعملات الرقمية.

وقالت وزارة الخزانة في 29 مايو إن شركة Funnull مرتبطة بمعظم مواقع الاحتيال بالعملات الرقمية التي تم الإبلاغ عنها لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حيث تجاوزت خسائر الضحايا 200 مليون دولار.

وأوضح المكتب أن Funnull تشتري عناوين IP بالجملة من مزودي خدمات الحوسبة السحابية وتبيعها للمحتالين، مما يتيح لهم استضافة وتشغيل نسخ مقلدة من منصات استثمار شرعية لخداع الضحايا وسرقة أموالهم المشفرة.

وفي حادثة وقعت عام 2024، ذكرت وزارة الخزانة أن Funnull اشترت مستودعًا من التعليمات البرمجية يُستخدم من قبل مطوري الويب، وقامت بتعديله لإعادة توجيه زوار المواقع الشرعية إلى مواقع احتيالية أو مواقع قمار.

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية

وقالت OFAC: "تسهل هذه الخدمات على مجرمي الإنترنت انتحال هوية علامات تجارية موثوقة عند إنشاء مواقع الاحتيال، كما تمكنهم من تغيير أسماء النطاقات وعناوين IP بسرعة عندما تحاول الجهات الشرعية إغلاق تلك المواقع".

عقوبات تطال المحافظ ومدير Funnull

كما أدرجت OFAC اسم "ليو ليزهي" (Liu Lizhi)، وهو مواطن صيني ومدير موظفي شركة Funnull، على قائمة المواطنين المصنفين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) في إطار العقوبات.

ويعني الإدراج على قائمة SDN عادةً تجميد جميع أصول الشخص داخل الولايات المتحدة، ومنع الأفراد والمؤسسات الأمريكية من التعامل المالي أو التجاري معه. وقد يواجه المخالفون غرامات مدنية أو عقوبات جنائية.