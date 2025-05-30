حزب الإصلاح البريطاني سيقبل التبرعات بالعملات الرقمية

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 03:50 مساءً - أعلن نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، أن الحزب بات يقبل التبرعات بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية من المتبرعين المؤهلين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "بيتكوين 2025" في لاس فيغاس بتاريخ 29 مايو، حيث أوضح فاراج أن الحزب بدأ رسميًا في قبول التبرعات بالعملات المشفرة، ليصبح بذلك أول حزب سياسي كبير في المملكة المتحدة يتبنى هذا النوع من التبرعات. وأشار إلى أن المنصة المعتمدة للتبرعات ستكون "رادوم"، مزود خدمات الدفع بالعملات المشفرة.

وقال فاراج: "اعتبارًا من الآن، نحن أول حزب سياسي في بريطانيا يمكنه قبول التبرعات بعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية. نحن متأخرون عن أمريكا، لكن من الآن فصاعدًا، يمكن لمن يمتلكون بيتكوين التبرع لنا، طالما كانوا مؤهلين."

زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج (يمينًا)، أثناء حديثه في مؤتمر بيتكوين 2025. المصدر: Cointelegraph

وخلال كلمته، تحدّث فاراج عن تجربته الشخصية مع حظر حساباته البنكية في بريطانيا عام 2023، واستعرض خطط حزبه لتقديم مشروع "قانون الأصول المشفّرة والتمويل الرقمي" في حال فوزه بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة، والمتوقعة قبل أغسطس 2029.

يُذكر أن حزب الإصلاح يشغل خمسة مقاعد في مجلس العموم البريطاني بعد انتخابات يوليو 2024، مقارنة بـ403 مقاعد لحزب العمال و120 مقعدًا لحزب المحافظين.

من ضمن السياسات المقترحة: احتياطي وطني من البيتكوين

طرح فاراج أيضًا فكرة إنشاء احتياطي من البيتكوين في بنك إنجلترا، وأكد معارضته لأي خطة لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في المملكة المتحدة. كما عبّر عن دعمه لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالعملات الرقمية، وذلك في مؤتمر حضر فيه اثنان من أبناء ترامب وعدد من حلفائه.

وأضاف: "يوجد سبعة ملايين شخص في بريطانيا يمتلكون أصولًا مشفرة، وواحد من كل أربعة بريطانيين تحت سن الثلاثين يمتلك عملات رقمية."