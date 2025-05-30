مفوضة في هيئة الأوراق المالية الأمريكية: قوانين الأوراق المالية تتجاوز التعريفات البسيطة

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 03:50 مساءً - قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هيستر بيرس إن ما يؤهل المعاملة المالية كـ"صفقة أوراق مالية" يعتمد بدرجة أكبر على طبيعة الصفقة نفسها، وليس فقط على نوع الأصل المتداول.

وخلال كلمتها في مؤتمر "بيتكوين 2025" المنعقد في لاس فيغاس بولاية نيفادا، دعت بيرس الهيئة إلى تطوير إطار عمل يحدد الظروف التي تُعد فيها معاملات العملات الرقمية خاضعة لقوانين الأوراق المالية. وذكرت أن من بين هذه الأمثلة: تقديم العملات الرقمية للمستثمرين ضمن طرح عام أولي (IPO) أو ترميز أسهم الشركات. وقالت للجمهور:

"معظم الأصول الرقمية التي نراها اليوم، على الأرجح، لا تُعتبر أوراقًا مالية في حد ذاتها. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن بيع توكن لا يُعد ورقة مالية بحد ذاته في صفقة تُصنّف كصفقة أوراق مالية. وهنا تحديدًا نحتاج إلى تقديم إرشادات واضحة."

وأضافت بيرس أنها تتوقع ظهور مزيد من الأصول الرقمية التي تُعد أوراقًا مالية، مع توسع استخدام الأصول المرمّزة مثل الأسهم والسندات على سلاسل الكتل.

هيستر بيرس (يمين) تتحدث عن مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة خلال مؤتمر بيتكوين 2025. المصدر: Cointelegraph

تأتي تصريحات بيرس وسط جهود مستمرة من الهيئة والمشرّعين والإدارة الأمريكية لوضع إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، والحد من هجرة الصناعة إلى دول أخرى.

SEC تتجه نحو إصلاح تنظيمي شامل

وفي هذا السياق، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات فريقًا متخصصًا بالعملات الرقمية في 21 يناير، أي بعد يوم واحد من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، عقدت الهيئة سلسلة من جلسات المائدة المستديرة مع قادة الصناعة للمساعدة في رسم معالم التنظيمات الجديدة. وفي مايو، قال رئيس الهيئة بول أتكينز أمام الكونغرس إن الهيئة ستصدر أول تقرير مفصّل لها حول تنظيم العملات الرقمية خلال الأشهر المقبلة.