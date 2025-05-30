شركة Midas تطلق سندات خزانة أمريكية مرمّزة على بلوكتشين Algorand

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 03:50 مساءً - أطلقت شركة Midas الألمانية، المتخصصة في بروتوكولات ترميز الأصول، أول شهادة سندات خزانة أمريكية مرمّزة على شبكة Algorand، ما يتيح للمستثمرين الأوروبيين إمكانية الوصول إلى عوائد السندات الحكومية دون حد أدنى للاستثمار.

ووفقًا لإعلان صدر في 29 مايو، فإن المنتج الجديد، المعروف باسم mTBILL، هو شهادة رقمية مرمّزة تشير إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.

تم تنفيذ أول عملية مقايضة ذرية على شبكة Algorand في 27 مايو من قبل طرف ثالث، حيث جرى تبادل 2 مليون دولار من عملة USDC مقابل سندات mTBILL.

وأوضحت Midas أن mTBILL يقدّم حلاً منخفض العتبة أمام المستثمرين الأفراد، بالمقارنة مع صناديق السوق النقدي الرقمية الأخرى، مثل صندوق BlackRock المعروف باسم BUIDL، والذي يتطلب حدًا أدنى للاستثمار يبلغ 5 ملايين دولار.

أما mTBILL، فلا يتطلب أي حد أدنى للاستثمار، مما يجعله خيارًا أكثر جذبًا للمستثمرين الأفراد. ويقدم هذا المنتج عائدًا صافياً يبلغ 4.06% اعتبارًا من 29 مايو.

أول معاملة mTBILL على شبكة Algorand. المصدر: Algokit

تُعرف شبكة Algorand بأنها شبكة لا مركزية تركّز على التطبيقات القابلة للتوسع والمعاملات السريعة، ويبلغ رأس مالها السوقي حوالي 1.84 مليار دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.

وقد علّقت مؤسسة Algorand على إطلاق المنتج بقولها:

"ستبدأ هذه الأصول بالاندماج في نظام التمويل اللامركزي DeFi التابع لنا خلال الأسابيع القادمة."

المصدر: Algorand Foundation

صعود صناديق السوق النقدي المرمّزة

تشهد صناديق السوق النقدي المرمّزة نموًا ملحوظًا مدفوعة باعتماد متزايد من المؤسسات للأصول الرقمية. ووفقًا لتقارير Cointelegraph، فقد شهد صندوق BlackRock المرمّز BUIDL ارتفاعًا حادًا في القيمة المقفلة، حيث تضاعفت أصوله ثلاث مرات خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وفي مارس، قدمت شركة إدارة الأصول Fidelity طلبًا لإطلاق نسخة مرمّزة على البلوكتشين من صندوقها النقدي بالدولار الأمريكي، مع خطط لإطلاقه في 30 مايو. وقالت الشركة في ملفاتها التنظيمية لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية إن فئة الأسهم OnChain ستوفر إمكانية تتبع شفافة وقابلة للتحقق لصندوقها الرقمي.

كما انضمت شركة Franklin Templeton إلى سباق الترميز من خلال إطلاق صندوقها OnChain US Government Money Fund على شبكتي Solana وBase (الخاصة بـ Coinbase).

وتعد صناديق الخزانة المرمّزة من أسرع قطاعات سوق الأصول الواقعية نموًا، حيث تمثل حوالي 31% من الأصول المرمّزة (باستثناء العملات المستقرة)، بحسب بيانات الصناعة.

تم ترميز أكثر من 7 مليارات دولار من ديون الخزانة الأمريكية. المصدر: RWA.xyz