شبكة Base تقترب لفترة وجيزة من 1000 معاملة في الثانية

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 02:21 مساءً - شهدت شبكة Base، وهي بلوكتشين من الطبقة الثانية تابعة لمنصة Coinbase، عدد معاملات في الثانية يقترب من 1000 لفترة قصيرة، مما جعل أدائها قريبًا من شبكة Solana من الطبقة الأولى.

في 29 مايو، صرّح جيسي بولاك، مبتكر شبكة Base، عبر منصة X أن الشبكة حافظت على معدل يقارب 1000 معاملة في الثانية خلال إطلاق على منصة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء "Virtuals".

وسجّلت الشبكة حدًا أقصى بلغ 959 معاملة في الثانية، وتبلغ طاقتها النظرية القصوى 1429 معاملة في الثانية، وفقًا لمنصة Chainspect.

ومع ذلك، يبلغ المعدل الفعلي في الوقت الحقيقي حوالي 156 معاملة في الثانية، وتُعزى هذه القفزات غالبًا إلى إطلاق توكنات جديدة أو موجات تداول الميمكوين. ووفقًا لموقع Basescan، يبلغ معدل المعاملات الحالي 137.

أداء Base في 29 مايو. المصدر: Jesse Pollak

للمقارنة، يبلغ معدل Solana حاليًا 1039 معاملة في الثانية بحسب Chainspect، والتي تستبعد بيانات مثل معاملات التصويت، بينما تُبلغ Solscan عن رقم مشابه يُعرف باسم "TPS الحقيقي" وهو 1029.

أداء Base المرتفع لفترة قصيرة جعلها تقترب كثيرًا من Solana من حيث السرعة، لكن Solana ما زالت تحافظ على ثبات أكبر في معدل TPS.

وقد شهدت منصة Virtuals، المختصة بالذكاء الاصطناعي، إطلاق توكن لوكيل ذكي جديد يحمل اسم "Solace"، وُصف بأنه "رفيق ذكاء اصطناعي بصوت طبيعي وذكاء عاطفي".

ووفقًا لـ DeFiLlama، ولّدت منصة Virtuals رسومًا تفوق 60,000 دولار على شبكة Base في 28 مايو، مقارنة بـ 4,000 دولار فقط على Solana.

شهدت رسوم Base ارتفاعًا في 29 مايو، لكن المتوسط بقي عند نحو 4 سنتات، وفقًا لـ Dune Analytics.

شبكة Base تُعد حاليًا أكبر شبكة من الطبقة الثانية قائمة على تقنية الـ rollups من حيث القيمة المقفلة، حيث تحتفظ بـ 15.3 مليار دولار، متجاوزةً كلًا من Arbitrum One وOP Mainnet، وتستحوذ على نحو 34% من السوق، بحسب L2Beat.

Solana تتفوق في القيمة المقفلة عبر DeFi

تموضع كلٌّ من Base وSolana كمنصتين رئيسيتين لتداول الميمكوين وإطلاقها، وتستمدان معظم إيرادات شبكتيهما من هذا النشاط.

لكن، تُظهر بيانات DeFiLlama أن القيمة المقفلة عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) على شبكة Base تبلغ 3.75 مليار دولار، وهي قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية.

أما شبكة Solana، فتحتفظ بـ 9 مليارات دولار ضمن بروتوكولات DeFi، بانخفاض بنسبة 18% عن أعلى مستوى لها في يناير والذي بلغ 11 مليار دولار، وكان مدفوعًا أيضًا بجنون الميمكوين.

وتبقى شبكة Ethereum هي الرائدة في عالم DeFi مع قيمة مقفلة تقارب 63 مليار دولار، رغم أن معدل المعاملات لديها أقل ورسومها أعلى مقارنة بـ Base وSolana.