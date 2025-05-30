خسائر 100 مليون دولار لحوت على Hyperliquid  بعد هبوط البيتكوين دون 105 آلاف دولار

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 12:51 مساءً - تكبّد متداول يُعرف باسم جيمس وين على منصة Hyperliquid خسائر تقارب 100 مليون دولار بعد أن تم تصفية رهاناته الطويلة على البيتكوين عندما انخفض السعر إلى ما دون 105,000 دولار.

كان وين قد فتح مركزين رئيسيين برافعة مالية عالية على عملة البيتكوين (BTC) مع توقع ارتفاع السعر، إلا أن البيانات على السلسلة تُظهر أن تلك المراكز تمت تصفيتها بإجمالي 99.3 مليون دولار في 30 مايو، بعد أن هبط سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له خلال 10 أيام.

تمت تصفية أول مركز بحجم 527.29 بيتكوين بقيمة 55.3 مليون دولار عندما بلغ سعر البيتكوين 104,950 دولارًا، في حين أُغلق المركز الثاني البالغ 421.8 بيتكوين بقيمة 43.9 مليون دولار عندما انخفض السعر إلى 104,150 دولارًا، وفقًا لمنصة Hypurrscan لتحليلات Hyperliquid.

وفي 29 مايو، تمت تصفية مركز آخر لوين بحجم 94 بيتكوين بقيمة 10 ملايين دولار عند سعر 106,330 دولارًا.

بإجمالي 949 بيتكوين تمت تصفيتها، أشارت كل من Arkham Intelligence وLookonchain إلى أن وين خسر نحو 100 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

معاملات التصفية الخاصة بجيمس وين. المصدر: Arkham Intelligence

وصل سعر البيتكوين إلى 104,630 دولارًا على منصة Coinbase في وقت مبكر من يوم 30 مايو، بحسب بيانات TradingView، فيما سجّلت منصات أخرى مستويات أدنى.

كان وين قد رفع قيمة رهانه الطويل على البيتكوين برافعة 40 ضعفًا إلى 1.25 مليار دولار في 24 مايو، لكنه تلقى ضربة قوية مع انخفاض الأصل بعد تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية.

عقب التصفية، نشر وين تغريدة غامضة على X، تضمّنت لقطة من فيلم The Matrix الكلاسيكي، يظهر فيها البطل "نيو" وهو يوقف الرصاص في الهواء.

ورغم التصفية، لا يزال مركزه الطويل المفتوح بعقد دائم برافعة 40x قائمًا، وقد تم فتحه عندما كان سعر البيتكوين عند 107,993 دولارًا، ويُسجل حاليًا خسارة غير محققة بقيمة 3.4 مليون دولار.

المصدر: Hypurrsan

مضارب متهور للغاية

برز جيمس وين في البداية بسبب رهاناته الناجحة على عملات الميم، لا سيما استثماره في عملة Pepe التي حققت له ملايين الدولارات من الأرباح.

وفي 29 مايو، قبل التصفية الكبرى، وصف نفسه بأنه "متهور للغاية" يدخل صفقات عالية المخاطر باستخدام رافعة مالية كبيرة، مؤكدًا أنه مستعد لخسارة كل شيء.

قال:

"لا أتبع إدارة مخاطر سليمة، ولا أدّعي أنني محترف، بل على العكس، أعتقد أنني محظوظ فقط. ما أفعله يُشبه القمار، وقد أخسر كل شيء. لا أنصح أحدًا باتباع طريقتي!"