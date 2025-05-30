رئيس بلدية بنما سيتي يقترح منح السفن التي تدفع بالبيتكوين أولوية عبور قناة بنما

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 09:45 صباحاً - اقترح رئيس بلدية بنما سيتي، ماير ميزراشي، السماح للسفن العابرة لقناة بنما بدفع رسوم العبور باستخدام البيتكوين مقابل الحصول على أولوية في المرور.

وخلال نقاش في مؤتمر "بيتكوين 2025" في لاس فيغاس بتاريخ 29 مايو، ميزراشي إن السفن التجارية يمكنها تجاوز طوابير الانتظار لعبور القناة في حال دفعت بالبيتكوين (BTC).

وقال ميزراشي أثناء حديثه إلى اثنين من قادة سياسات البيتكوين في السلفادور، ماكس كايسر وستايسي هربرت، في جلسة أدارها مدير مشروع "بيتكوين بيتش" في السلفادور، مايك بيترسون:

"لدينا قناة... فماذا لو حصلت على ميزة مقابل الدفع بالبيتكوين؟ أن تمر سفينتك بشكل أسرع إذا دفعت بالبيتكوين؟"

ماير ميزراحي (الثاني من اليمين) على المسرح خلال مؤتمر "بيتكوين 2025". المصدر: The Bitcoin Conference.

تُعد قناة بنما ممرًا مائيًا اصطناعيًا يربط بين المحيط الأطلسي والهادئ، وتُختصر به المسافة البحرية التي كانت تتطلب المرور حول أمريكا الجنوبية. وتُعتبر القناة محورية في التجارة العالمية، إذ تمر عبرها نحو 5% من التجارة البحرية سنويًا.

تدفع السفن رسومًا للعبور، وتحقق بنما نحو 5 مليارات دولار سنويًا من هذه الإيرادات، وفقًا لموقع القناة الرسمي، وذلك في السنة المالية الممتدة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024، حيث عبرت القناة قرابة 10,000 سفينة نقلت أكثر من 423 مليون طن من البضائع.

وكانت قناة بنما قد أصبحت محور جدل في ديسمبر 2024 بعد إعلان ترامب عن نية الولايات المتحدة استعادة السيطرة عليها، مدعيًا وجود نفوذ صيني متزايد وفرض رسوم عبور "غير عادلة" على السفن الأمريكية.

وقد شهدت بنما سيتي مؤخرًا خطوات بارزة نحو تبني البيتكوين، حيث وافقت البلدية على استخدام العملات المشفرة في المدفوعات العامة، بما في ذلك الضرائب والغرامات والرسوم البلدية.

ويُعد اقتراح قبول مدفوعات البيتكوين في قناة بنما أحد عدة أفكار طرحها ميزراشي في الأسابيع الأخيرة ضمن رؤيته لتبني بنما مسارًا مشابهًا للسلفادور في اعتماد البيتكوين.

كما أشار إلى رغبته في إنشاء احتياطي بيتكوين خاص ببنما سيتي التي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مؤكدًا خلال النقاش أنه لا يحتاج إلى موافقة تشريعية لاتخاذ هذا القرار.

ميزراشي: دعوا المشرعين جانبًا

دعا ميزراشي المشرعين في بنما إلى تعليق العمل على مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة، مطالبًا بتبني نهج عدم التدخل.

وقال:

"لا تلمسوها، لا تقتربوا منها، لا تنظروا إليها حتى. دعوها تعمل وتؤدي وظيفتها. ثم قرروا ما إذا كنتم تريدون تقييدها أو دعمها."

وفيما أشار إلى أن حجم معاملات البيتكوين السنوية في بنما يتجاوز 5 مليارات دولار، أكد أن معظم هذا النشاط يحدث بعيدًا عن الأنظار بسبب مخاوف المواطنين من تبني العملة المشفرة.

تأتي تصريحات ميزراشي بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في محافظة بوكاس ديل تورو بعد أن قامت شركة "تشيكيتا براندز" المتخصصة في إنتاج الموز بتسريح أكثر من 5,000 عامل احتجوا للمطالبة بتحسين الضمان الاجتماعي.

وأفادت الشركة أنها خسرت أكثر من 75 مليون دولار نتيجة الإضرابات وقطع الطرق التي أثرت على سير أعمالها.