تسجّل صناديق ETF للبيتكوين أول خروج جماعي منذ أسبوعين، وصندوق بلاك روك يخرج عن القاعدة

تام شمس - الجمعة 30 مايو 2025 09:45 صباحاً - شهدت صناديق البتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية (ETF) أول يوم تدفق خروج جماعي منذ أكثر من أسبوعين، حيث سجل صندوق بلاكروك (BlackRock) فقط تدفقًا صافيًا موجبًا خلال اليوم.

سجلت صناديق البتكوين الـ 11 (BTC ETF) مجتمعة تدفقًا صافيًا خارجًا بقيمة 347 مليون دولار في 29 مايو، منهية بذلك سلسلة تدفقات الدخول المستمرة منذ 10 أيام تداول وهو ما حدث آخر مرة في 13 مايو وفقًا لبيانات CoinGlass.

ويُعد هذا أيضًا أكبر يوم لصافي تدفقات الخروج منذ 11 مارس، عندما خرج من الصناديق ما مجموعه 396 مليون دولار.

جاءت تدفقات الخروج الأخيرة بينما انخفض سعر البتكوين بأكثر من 3.5% خلال اليوم، متراجعًا من أعلى مستوى عند 108,850 دولارًا إلى أدنى مستوى عند 105,000 دولار بشكل مؤقت.

سجل صندوق فيديلتي وايز أوريجين للبتكوين (FBTC) أكبر تدفق خارج صافي خلال اليوم بقيمة 166 مليون دولار، يليه صندوق جراي سكيل للبتكوين (GBTC) بتدفق خارج بقيمة 107.5 مليون دولار.

كما شهدت صناديق Bitwise وArk 21Shares وInvesco وFranklin Templeton وVanEck تدفقات خروج، بينما لم تُسجل أي حركة في صناديق CoinShares وWisdomTree وصندوق جراي سكيل المصغر للبتكوين.

رسم بياني: تدفقات صناديق البتكوين ETF. المصدر: CoinGlass

تحدى صندوق آي شيرز للبتكوين التابع لشركة بلاكروك (IBIT) الاتجاه السائد بتدفق داخلي صافي قدره 125 مليون دولار. وبهذا يرتفع عدد أيام التدفق الداخلي المتتالي للصندوق إلى 34 يومًا، وكان آخر تدفق خارجي له في 9 أبريل.

استقبل صندوق بلاكروك ما يقارب 4 مليارات دولار خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إجمالي تدفقاته الداخلة إلى 49 مليار دولار، بينما تجاوزت أصوله الخاضعة للإدارة 70 مليار دولار.

علق نيت جيراسي، رئيس شركة ETF Store، في 29 مايو: "خلال الأسابيع الخمسة الماضية، دخل أكثر من 9 مليارات دولار إلى صناديق البتكوين ETF، بينما خرج ما يقرب من 3 مليارات دولار من صناديق الذهب ETF".

صناديق الإيثريوم تتحدى الاتجاه أيضًا

في السياق الموازي، تحدت صناديق الإيثريوم المتداولة (ETF) أيضًا اتجاه الخروج بتدفق داخلي صافي قدره 92 مليون دولار في 29 مايو وفقًا لبيانات Farside Investors.

وبذلك تستمر سلسلة التدفقات الداخلة لمدة 10 أيام تداول متتالية دون تسجيل أي خروج وكان آخر يوم خروج في 15 مايو.

حصد صندوق آي شيرز للإيثريوم التابع لشركة بلاكروك (ETHA) الحصة الأكبر من هذه التدفقات الداخلة، حيث استقبل ما يزيد قليلاً عن 50 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تدفقاته منذ إطلاق المنتج في يوليو 2024 إلى 4.5 مليار دولار.

رسم بياني: استمرار سلسلة تدفقات صندوق الإيثريوم ETF. المصدر: CoinGlass

وفي تعليق على توضيح هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) الأخير بأن إيداع العملات (Staking) لا يُعد نشاطًا مرتبطًا بالأوراق المالية، قال جيراسي: "هذا عقبة أخرى تم تجاوزها لتطبيق آلية الإيداع في صناديق الإيثريوم ETF".