منتدى "Blockchain Life" يحتفل بالذكرى 15 في دبي بتاريخ 28-29 أكتوبر 2025 وترقب حضور غير مسبوق!

يستعد منتدى “Blockchain Life” الذي يعد أحد أبرز المنتديات العالمية في مجال العملات الرقمية وتقنيات الويب 3، للاحتفال بمرور 15 عام على انطلاقه، وذلك عبر نسخة استثنائية تُعقد في دبي يومي 28 و29 أكتوبر 2025.

يُعدّ هذا الحدث محطة محورية في التقويم السنوي لعشاق الصناعة والمستثمرين، حيث سيجمع أكثر من 15,000 مشارك في تجربة غير مسبوقة من حيث الحجم والمحتوى، تتضمن:

منصتين رئيسيتين للمؤتمرات والنقاشات المتخصصة.

مناطق موسّعة للأنشطة والمعارض.

فرص تواصل رفيعة المستوى مع قادة الصناعة وروّادها.

ويأتي توقيت المنتدى في مرحلة حرجة قبيل الذروة المتوقعة لسوق الصعود (Bull Run)، مما يزيد من أهمية المشاركة فيه لاستشراف الفرص الاستثمارية القادمة.

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