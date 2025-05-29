شرح بالصور كيفية الحصول على عنوان الإيداع لعملة USDT على منصة بينانس

يواجه العديد من المستخدمين (خاصة الجدد) أو الذين حولو من منصة تداول عملات رقمية لأخرى بعض الصعوبة في استخراج عنوان USDT.

فيما يلي شرح مبسط ومصور لكيفية الحصول على عنوان USDT بشكل صحيح على شبكة بينانس BEP20

الحصول على عنوان الإيداع لعملة USDT

أولا وقبل المضي قدما يجب أن تتوفر:

هاتف متصل بالانترنت

تثبيت تطبيق بينانس على الهاتف

الخطوات:

تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة بينانس

من القائمة السفلية، اختر أيقونة “المحفظة” (Assets)

اضغط على الزر الأصفر “إيداع” (Add Funds).

اختر العملة: USDT.

حدد الشبكة التي تريد الإيداع عليها:

TRC20 (رسوم منخفضة، شبكة Tron)

ERC20 (شبكة الايثيريوم، رسوم أعلى)

BEP20 (شبكة بينانس)

سنختار هنا شبكة بينانس BEP20:

سيتم توليد عنوان محفظة الإيداع تلقائيا.

قم بنسخ هذا العنوان واستخدمه لتحويل USDT من محفظة خارجية.

بهذه الطريقة أصبح لديك عنوان محفظة USDT على شبكة بينانس BEP20

في الجزء الثاني من سلسلة الشرح هذه سنوضح:

كيف يمكن السحب من منصة بينانس نحو محفظة خارجية.