وزارة العمل الأمريكية تلغي توجيهات عهد بايدن بشأن العملات المشفرة في خطط التقاعد 401(k)

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 03:48 مساءً - أعلنت وزارة العمل الأمريكية رسميًا عن إلغاء توجيهات صدرت خلال إدارة الرئيس بايدن كانت تحد من إدراج العملات المشفرة ضمن خطط التقاعد 401(k).

ففي 28 مايو، ألغت الوزارة توجيهات تعود لعام 2022 كانت قد حثّت الأوصياء الماليين على توخي "أقصى درجات الحذر" عند التفكير في إدراج العملات المشفرة ضمن خطط التقاعد. وتُعد هذه الخطوة إشارة إلى منح مديري الأصول مزيدًا من المرونة لإدراج الأصول الرقمية ضمن خيارات الاستثمار التقاعدي.

وقالت الوزارة إنّها أزالت هذه التوجيهات لأنها تمثل انحرافًا عن "النهج الحيادي والتوجيهي القائم على المبادئ" الذي اتبعته الوزارة تاريخيًا في ما يخص قرارات الاستثمار الائتمانية.

وقالت وزيرة العمل الأمريكية، لوري شافيز دي ريمر: "نقوم بإلغاء هذا التوسع المفرط، ونوضح أن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ من قبل الأوصياء الماليين، وليس من قبل بيروقراطيي واشنطن العاصمة".

وكانت وزارة العمل خلال إدارة بايدن قد انتقدت الترويج للعملات المشفرة لمشتركي خطط 401(k)، مشيرة إلى أن هذه العملات تنطوي على "مخاطر وتحديات كبيرة" على حسابات التقاعد بسبب طبيعتها "التخمينية والمتقلبة" إلى جانب "مخاوف تتعلق بالتقييم"، وغيرها من الأسباب.

وانتقدت رابطة البنوك الأمريكية (ABA) بيان الامتثال لعام 2022، معتبرة أنه لم يُعرض على الجمهور للمراجعة والتعليق قبل إصداره.

إدارة ترامب تغيّر مشهد التشفير

أعلن الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 عن نيته جعل الولايات المتحدة "عاصمة العالم للعملات المشفرة".

وخلال إدارته، خففت لجنة الأوراق المالية والبورصات من عدة إجراءات إنفاذ وتحقيقات ضد شركات ويب 3 مثل Uniswap وCoinbase وKraken، كما انخرطت في مناقشات سياسات تتعلق بمواضيع مثل ترميز الأصول الواقعية والوضع التنظيمي لبعض التوكنات.

وفي المقابل، أعرب بعض المشرعين عن قلقهم بشأن تورط ترامب في مجال العملات المشفرة، وسط دعوات لزيادة التدقيق في مشاريعه المرتبطة بهذا القطاع.