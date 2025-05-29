محكمة أمريكية تُجمّد 57 مليون دولار من USDC بزعم ارتباطها بفضيحة "ليبرا"

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 03:48 مساءً - جمّدت محكمة فدرالية أمريكية حوالي 57.65 مليون دولار من عملة USDC المستقرة في إطار دعوى جماعية تتعلق بعملة الميم المثيرة للجدل "ليبرا" (LIBRA).

وأظهرت بيانات على السلسلة شاركها المحامي ماكس بورويك، ممثل المجموعة المدعية، مع Cointelegraph أن المحكمة في مانهاتن وافقت في 28 مايو على أمر تجميد مؤقت لما يقارب 57 مليون دولار من USDC.

وقال بورويك:

"أصدرت محكمة فدرالية في المقاطعة الجنوبية من نيويورك، أمس، أمرًا تقييديًا مؤقتًا بناءً على طلبنا، بدعم من تيم ترينور، لتجميد نحو 57.65 مليون USDC محتفظ بها لدى شركة سيركل."

وأشار إلى أن جلسة استماع ستُعقد في 9 يونيو للنظر في ما إذا كان سيتم تمديد تجميد الأصول أثناء سير الدعوى الجماعية.

بورويك يُمثل عمر هورلوك وعددًا من المدعين في دعوى جماعية ضد شركة رأس المال الاستثماري المشفرة Kelsier Ventures وثلاثة من مؤسسيها الأشقاء: جيديون وتوماس وهايدن ديفيس، مدعين أنهم أطلقوا عملة "ليبرا" وقاموا بتضليل المستثمرين والاستيلاء على أكثر من 100 مليون دولار من مجمّعات سيولة غير متوازنة.

كما تم تسمية شركات بنية تحتية بلوكتشين أخرى كمتهمين، منها KIP Protocol ومديرها التنفيذي جوليان بيه، إلى جانب شركة Meteora وأحد مؤسسيها بنجامين تشاو. وقد تم التواصل مع محامي تشاو، وKelsier Ventures، وKIP Protocol للتعليق.

وكانت "ليبرا" قد وصلت إلى قيمة سوقية تبلغ 4 مليارات دولار بعد منشور على منصة X من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في 14 فبراير، قبل أن تنهار بنسبة 94% بعد ساعات فقط.

وأثارت هذه القضية فضيحة سياسية في الأرجنتين، حيث دعا أعضاء من المعارضة إلى محاكمة ميلي، إلا أن هذه الدعوات لم تحظَ بزخم كبير.

وأظهرت بيانات من منصة الاستطلاع Zuban Córdoba في مارس أن فضيحة ليبرا أثّرت سلبًا على صورة ميلي ومعدلات الرضا عن الأداء الحكومي.

وتم تجميد رصيد USDC في محفظتين على سولانا بمجموع 57.65 مليون دولار في 28 مايو، الساعة 3:15 و3:18 صباحًا بتوقيت UTC.

وبحسب بيانات من مستكشف سولانا "Solscan"، تم تجميد مبلغ 44.59 مليون دولار من العنوان "3Fwr…ZQpK"، في حين تم تجميد أكثر من 13 مليون دولار من العنوان "3nHw…xNgH". وأظهرت البيانات أن الجهة التي نفذت التجميد هي Multisig Freeze Authority.

ميلي يُنهي التحقيق في قضية ليبرا داخل الأرجنتين

في 19 مايو، وقع الرئيس ميلي مرسومًا يقضي بحلّ الفريق المكلف بالتحقيق في فضيحة ليبرا.

ولم تُتخذ أي إجراءات ضد ميلي أو أي مسؤول أرجنتيني يُزعم تورطه في القضية، رغم أن بعض المنتقدين يقولون إن التحقيق لم يُجرَ أصلًا بطريقة نزيهة أو فعّالة.

وقال إيتاي هاغمان، عضو مجلس النواب الأرجنتيني، في منشور على X بتاريخ 20 مايو:

"لقد كانت تمثيلية منذ البداية، لم يجرؤ أحد على التحقيق بجدية، وهم يتسترون على بعضهم البعض لأنهم متورطون حتى النخاع."