شركة العملات المشفرة النرويجية K33 تجمع 6.2 ملايين دولار لشراء بيتكوين

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 03:48 مساءً - أعلنت شركة الوساطة النرويجية للعملات المشفرة "K33" أنها تخطط للانضمام إلى صفوف الشركات العامة التي تتجه إلى شراء البيتكوين، وذلك بعد جمعها 60 مليون كرونة سويدية (6.2 ملايين دولار) بهدف شراء العملة الرقمية واحتجازها كأصل احتياطي.

وقالت الشركة في بيان بتاريخ 28 مايو إنها حصلت على التمويل من خلال قروض قابلة للتحويل وإصدار جديد للأسهم والضمانات، موضحة أن "جميع العائدات ستُستخدم بالكامل لشراء البيتكوين في إطار استراتيجية خزانة بيتكوين الخاصة بالشركة".

الضمانات هي أدوات مالية خالية من الفائدة تتيح للمستثمرين تحويلها لاحقًا إلى أسهم بسعر محدد. وبحسب الأسعار الحالية للبيتكوين (أكثر من 108,000 دولار)، يمكن لـ K33 شراء نحو 57 بيتكوين.

المصدر: K33

نشر الرئيس التنفيذي لـ K33، بول ينسن، تغريدة في 28 مايو قال فيها إن البيتكوين سيكون "الأصل الأفضل أداءً في العقد القادم"، مؤكدًا أن شركته تسعى إلى "تجميع أكبر عدد ممكن من البيتكوين مع تحقيق تكامل تشغيلي قوي مع خدمات الوساطة لدينا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لماذا ننتظر من الحكومة أن تنشئ احتياطيًا من البيتكوين بينما يمكننا إنشاء احتياطي خاص بنا؟ لقد حصلنا على التمويل المبدئي ونحن جاهزون للانطلاق بسرعة!".

تبلغ قيمة القروض القابلة للتحويل 45 مليون كرونة سويدية (4.6 ملايين دولار)، وهي خالية من الفائدة وتستحق السداد في 30 يونيو 2028. أما المبلغ المتبقي 15 مليون كرونة (1.5 مليون دولار) فسيتم جمعه عبر إصدار أسهم وضمانات جديدة، حسب ما أوضحته الشركة.

ويحق للمستثمرين الذين يحوّلون الضمانات إلى أسهم قبل مارس 2026 الحصول على ضمانات مجانية إضافية بالسعر نفسه. وإذا تم تفعيل جميع الضمانات، فقد تتمكن K33 من جمع ما يصل إلى 75 مليون كرونة (7.7 ملايين دولار) لشراء البيتكوين.

استراتيجية خزانة البيتكوين جزء من خطط التوسع

وفي تقرير النتائج المرحلية للربع الأول، الصادر في 28 مايو، أوضح ينسن أن K33 تعمل مع شركات خزانة بيتكوين أخرى في منطقة الشمال الأوروبي، وتأمل في استخدام هذا الاحتياطي كأساس لإطلاق خدمات جديدة مثل القروض المضمونة بالبيتكوين.

وقال: "بالنسبة إلى K33، البيتكوين ليس مجرد أصل مالي عالي القناعة، بل هو أيضًا أداة استراتيجية. فمع احتياطي كبير من البيتكوين، سنعزز مركزنا المالي ونفتح مجالات جديدة للإيرادات والمنتجات والشراكات".

رغم الإعلان عن التحول نحو استراتيجية بيتكوين، ظل سهم K33 مستقرًا نسبيًا وأغلق تداولات يوم 28 مايو منخفضًا بنسبة 1.96%، بحسب بيانات Google Finance.

لم يتأثر سعر سهم شركة K33 بالإعلان عن استراتيجيتها المتعلقة بالبيتكوين. المصدر: Google Finance.

ورغم أن سهم K33 لم يتأثر كثيرًا بهذا الإعلان، فإن شركات أخرى شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها بعد إعلان خطط مماثلة.

على سبيل المثال، قفز سهم شركة GameStop الأمريكية لتجارة ألعاب الفيديو بنسبة تقارب 12% في 26 مارس بعد إعلانها نيتها شراء بيتكوين، لكنه تراجع بنسبة 11% في 11 مايو عقب تنفيذ أول عملية شراء بلغت 4,710 بيتكوين.

وفي حالة أخرى، ارتفع سهم شركة Blockchain Group الفرنسية بنسبة 225% ليصل إلى 0.48 يورو (0.52 دولار) في 5 نوفمبر بعد أن بدأت في شراء البيتكوين.