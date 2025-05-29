مقاطعة في نيوجيرسي تعتزم ترميز صكوك ملكية عقارية بقيمة 240 مليار دولار

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 03:48 مساءً - تستعد إحدى مقاطعات ولاية نيوجيرسي لترميز صكوك ملكية عقارية بقيمة 240 مليار دولار، بعد توقيع اتفاقية مع شركة "بالكوني" (Balcony) المختصة بإدارة سجلات الأراضي والمدعومة بتقنية البلوكشين.

وفي بيان صدر في 28 مايو، أعلنت شركة "بالكوني" عن توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع مكتب كاتب العدل في مقاطعة بيرغن (Bergen County Clerk’s Office) لترميز 370,000 صك ملكية عبر شبكة "أفالانش" (Avalanche) للبلوكشين، واصفةً المشروع بأنه "أكبر عملية ترميز لصكوك الملكية العقارية عبر البلوكشين في تاريخ الولايات المتحدة".

تُعد مقاطعة بيرغن، الواقعة شمال غرب مانهاتن في نيويورك، الأكبر من حيث عدد السكان في نيوجيرسي، ويقطنها نحو مليون نسمة وتدر حوالي 500 مليون دولار من عائدات الضرائب العقارية سنويًا.

"240 مليار دولار من العقارات في طريقها إلى البلوكشين"، بحسب إعلان من "بالكوني" @balconytech، والتي تعمل بالتعاون مع مقاطعة بيرغن وعدد من البلديات الأخرى في نيوجيرسي على رقمنة سجلات الملكية العقارية مدعومة بشبكة أفالانش.

(

$240B in real estate is coming on-chain.@balconytech is working with Bergen County and multiple other NJ municipalities to digitize property records, and it’s powered by Avalanche.



This is the largest blockchain deed initiative in U.S. history. pic.twitter.com/aeI0t5nffp — Avalanche🔺 (@avax) May 28, 2025

: @avax، 28 مايو 2025)

وقد حظي المشروع بدعم من صندوق "بليزارد" (Blizzard)، وهو صندوق استثماري يركز على نظام "أفالانش" البيئي.

وذكرت "بالكوني" أن هذا المشروع سيسمح لمقاطعة بيرغن بإنشاء سلسلة ملكية غير قابلة للتلاعب وقابلة للبحث تغطي جميع البلديات السبعين التابعة لها.

المصدر: Balcony

تتوقع الشركة أن يساهم التكامل مع البلوكشين في تقليص أوقات معالجة الصكوك العقارية بنسبة تفوق 90%، إلى جانب الحد من مخاطر الاحتيال ونزاعات الملكية والأخطاء الإدارية.

وقال دان سيلفرمان، الرئيس التنفيذي لشركة "بالكوني"، إن هذا المشروع يُمثّل "نقطة تحوّل في أنظمة السجلات الحكومية والعقارات"، مضيفًا:

"نُظهر كيف يمكن للأنظمة الموزعة والآمنة أن تحل محل البنية التحتية القديمة، وتحقق قيمة ملموسة لكل من الحكومات والجمهور."

خطط توسع في نيوجيرسي وخارجها

أشارت "بالكوني" إلى أنها تعمل مع عدة مقاطعات أخرى في نيوجيرسي من بينها كامدن، وأورانج، وكليف سايد بارك لتحديث سجلاتها العقارية.

وأضافت أن مقاطعة أورانج وحدها فقدت ما يقرب من مليون دولار من إيراداتها البلدية بسبب السجلات غير المكتملة والقديمة، ما يبرز الحاجة إلى حل أكثر كفاءة.

وترميز 370,000 صك في بيرغن يرفع العدد الإجمالي لصكوك الملكية المرمّزة في نيوجيرسي إلى حوالي 460,000 صك.

وتعتزم "بالكوني" توسيع نطاق خدماتها إلى خارج نيوجيرسي في المستقبل.