مقاطعة في نيوجيرسي تعتزم ترميز صكوك ملكية عقارية بقيمة 240 مليار دولار

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 03:48 مساءً - تستعد إحدى مقاطعات ولاية نيوجيرسي لترميز صكوك ملكية عقارية بقيمة 240 مليار دولار، بعد توقيع اتفاقية مع شركة "بالكوني" (Balcony) المختصة بإدارة سجلات الأراضي والمدعومة بتقنية البلوكشين.

وفي بيان صدر في 28 مايو، أعلنت شركة "بالكوني" عن توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع مكتب كاتب العدل في مقاطعة بيرغن (Bergen County Clerk’s Office) لترميز 370,000 صك ملكية عبر شبكة "أفالانش" (Avalanche) للبلوكشين، واصفةً المشروع بأنه "أكبر عملية ترميز لصكوك الملكية العقارية عبر البلوكشين في تاريخ الولايات المتحدة".

تُعد مقاطعة بيرغن، الواقعة شمال غرب مانهاتن في نيويورك، الأكبر من حيث عدد السكان في نيوجيرسي، ويقطنها نحو مليون نسمة وتدر حوالي 500 مليون دولار من عائدات الضرائب العقارية سنويًا.

"240 مليار دولار من العقارات في طريقها إلى البلوكشين"، بحسب إعلان من "بالكوني" @balconytech، والتي تعمل بالتعاون مع مقاطعة بيرغن وعدد من البلديات الأخرى في نيوجيرسي على رقمنة سجلات الملكية العقارية مدعومة بشبكة أفالانش.

(

$240B in real estate is coming on-chain.@balconytech is working with Bergen County and multiple other NJ municipalities to digitize property records, and it’s powered by Avalanche.



This is the largest blockchain deed initiative in U.S. history. pic.twitter.com/aeI0t5nffp