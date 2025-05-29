البيتكوين في "منطقة محورية" مع ترقّب فترة تجميع محتملة

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 02:23 مساءً - قد تكون أسواق البيتكوين على وشك دخول فترة تجميع مطوّلة جديدة إذا لم تشهد المزيد من الضغط الشرائي هذا الأسبوع، بحسب المحلل ويلي وو.

وكتب وو على منصة X بتاريخ 28 مايو أن الزخم الذي دفع البيتكوين (BTC) من مستوى 75,000 دولار في 7 أبريل إلى أعلى مستوى تاريخي له قرب 112,000 دولار في 22 مايو "بدأ يضعف".

وأضاف: "هذا الأسبوع حاسم للغاية. إذا لم نشهد متابعة شرائية قوية، فإننا بصدد فترة تجميع جديدة".

وأوضح وو أن المضاربين المتأخرين يتخذون مراكز شراء طويلة الأجل في المدى القصير، بينما تظهر مؤشرات مثل نسبة ربحية المخرجات المنفقة (SOPR) أن عمليات جني الأرباح "جاهزة للانقضاض". وتُظهر هذه النسبة العلاقة بين سعر الشراء وسعر البيع.

وقال: "عمليات الشراء الفوري هذا الأسبوع ستؤثر بشكل كبير على حركة السعر خلال الشهر أو الشهرين المقبلين. نحن في منطقة محورية حاسمة".

نماذج البيتكوين على المدى القصير، المصدر: ويلي وو

من جهة أخرى، أشار وو إلى أن إشارات المخاطر تتجه نحو الانخفاض، موضحًا أن "سيولة الشراء تهيمن على البيئة العامة"، وأضاف: "نحن نتهيأ لجولة قوية أخرى على المدى الطويل".