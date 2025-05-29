مجموعة ضغط في مجال الكريبتو تطالب لجنة SEC بعدم التدخل في تنظيم معظم الـDAOs

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 02:23 مساءً - دعت مجموعة الضغط "صندوق تعليم التمويل اللامركزي" (DeFi Education Fund) ومؤسسة Uniswap لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى اتباع نهج عدم التدخل فيما يتعلق بتنظيم المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs).

وفي رسالة موجهة بتاريخ 27 مايو إلى هستر بيرس، رئيسة فريق عمل الكريبتو التابع للجنة SEC، أكدت المؤسستان أن اللجنة لا ينبغي أن تطبّق اختبار "هاوي"، المستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل يُصنّف كأوراق مالية، على الـDAOs، طالما كانت "لامركزية بشكل كافٍ"، إذ لا يمكن اعتبارها كيانًا معرفًا أو مجموعة منسّقة.

وجاء في الرسالة:

"إذا كان لدى DAO مجموعة موزعة من حاملي التوكنات الذين يمكنهم المشاركة النشطة في حوكمتها وتشغيل الشبكة، فإنها تُعد لامركزية بشكل كافٍ، وبالتالي، لا يجب اعتبار توكن الشبكة أو المعاملات المرتبطة به كأوراق مالية."

وطالبت الرسالة بأن تُعامَل الـDAOs على أنها أفراد أو مجموعات أشخاص، ما لم يُثبت العكس.

هذه الرسالة جاءت ردًا على بيان أصدرته هستر بيرس في 21 فبراير، دعت فيه إلى تقديم تعليقات وملاحظات بشأن تنظيم قطاع العملات الرقمية.

بيئة تنظيمية أكثر مرونة

تغيّر نهج لجنة SEC تجاه تنظيم الكريبتو بشكل ملحوظ منذ تولّي إدارة ترامب، والتي نجحت في تعيين بول أتكينز — وهو لوبي سابق لصالح قطاع الكريبتو لقيادة اللجنة.

وقد عبّر أتكينز عن دعمه لتقنية البلوكشين، مشيرًا إلى أنها قد تُمكّن أشكالًا جديدة من الأنشطة المالية والأسواق.

وفي الأسبوع التالي، صرّح أتكينز بأن اللجنة لن تعرقل الابتكار، منتقدًا نهج إدارة بايدن في التعامل مع قطاع العملات الرقمية.

وخلال جلسة استماع رقابية للجنة SEC في 20 مايو، أكد أتكينز أن تقرير فريق العمل المعني بالكريبتو سيتم نشره في الأشهر القليلة القادمة، كما يجري الفريق حاليًا سلسلة من الجلسات الحوارية مع الجهات الفاعلة في القطاع.