إريك آدامز يدعو لإطلاق سندات بيتكوين في نيويورك وإلغاء ترخيص BitLicense

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 02:23 مساءً - قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إنه سيعمل على ضمان إطلاق سندات مدعومة بالبيتكوين في المدينة، وجدد دعوته لإلغاء برنامج ترخيص BitLicense الخاص بولاية نيويورك.

وخلال كلمته في مؤتمر "بيتكوين 2025"، آدامز بالدفاع عن إنشاء سندات بلدية مدعومة بعملة البيتكوين (BTC) ودعمها.

وقال:

"لدينا أدوات مالية لجميع أنواع السندات الأخرى. هناك سندات معفاة من الضرائب وسندات متنوعة. حان الوقت، ولأول مرة في تاريخ هذه المدينة، أن يكون لدينا أداة مالية مخصصة لحاملي البيتكوين."

وأضاف:

"أنا أؤمن بضرورة وجود 'سند بيتكوين' Bitbond، وسأضغط وسأناضل من أجل إصدار Bitbond في نيويورك، حتى تتمكنوا من الاستثمار في السندات بنفس الطريقة هنا في المدينة."

عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، يعبّر عن رغبته في إطلاق سندات بيتكوين، بالإضافة إلى إلغاء برنامج ترخيص العملات الرقمية المعروف بـ"BitLicense" على مستوى الولاية. المصدر: .

لم يشارك آدامز تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل هذه السندات، لكن ورقة سياسات صدرت في 31 مارس عن معهد سياسات البيتكوين اقترحت نموذجًا يحصل فيه حاملو السندات على فائدة سنوية بنسبة 1% لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى نسبة من أرباح البيتكوين عند استحقاق السند. ووفقًا للورقة، يتم تخصيص 90% من عائدات السندات للإنفاق الحكومي، بينما يُستخدم 10% منها لشراء بيتكوين.

آدامز يجدد دعوته لإلغاء BitLicense

كما جدد العمدة دعوته لإلغاء برنامج BitLicense الذي أطلقته ولاية نيويورك في عام 2015، والذي يُلزم شركات الكريبتو بالحصول على ترخيص من إدارة الخدمات المالية في الولاية والامتثال لمعايير صارمة.

وقد تعرض البرنامج لانتقادات من داخل القطاع، وأكد آدامز أيضًا أن رسوم الترخيص مرتفعة جدًا، وأن القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومعايير "اعرف عميلك" متشددة بشكل مبالغ فيه.

وقال:

"لديكم عمدة هو عمدة الكريبتو، عمدة البيتكوين، وأريدكم أن تعودوا إلى مدينة نيويورك، حيث لن يتم استهدافكم أو تجريمكم."

وأضاف:

"دعونا نتخلص من ترخيص البيتكوين ونسمح بتدفق البيتكوين بحرية في مدينتنا."

وكانت شركة Circle، مُصدرة عملة USDC المستقرة، من أوائل شركات الكريبتو التي حصلت على ترخيص BitLicense، وتبعتها شركات أخرى مثل منصة Coinbase وشركة التداول Bakkt.

ويُذكر أن آدامز يعمل بنشاط لجذب شركات العملات الرقمية إلى مدينة نيويورك. وكجزء من جهوده الأخيرة، أعلن في قمة الكريبتو الأولى للمدينة يوم 20 مايو عن إنشاء مجلس استشاري رقمي لجذب الوظائف والاستثمارات.

وفي وقت سابق من مايو، كشف آدامز أن شركات مثل Figure للخدمات المالية وشركات الأسهم الخاصة Traction وScale ستساعد المدينة في جهودها المتعلقة بالكريبتو.