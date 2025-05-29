ميتابلانيت تصدر سندات بقيمة 21 مليون دولار لشراء بيتكوين

تام شمس - الخميس 29 مايو 2025 12:47 مساءً - أصدرت شركة الاستثمار اليابانية "ميتابلانيت" سندات بدون فائدة بقيمة 21 مليون دولار لصالح صندوق Evo Fund، وهو صندوق استثماري مقره جزر كايمان، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانها جمع 50 مليون دولار، مما يعزز استراتيجيتها المتسارعة في شراء البيتكوين.

وقد صدرت السلسلة السابعة عشرة من السندات في 29 مايو، بقيمة اسمية تبلغ 525,000 دولار لكل سند، ومن المقرر أن تستحق في 28 نوفمبر 2025. وعلى عكس أدوات الدين التقليدية، لا تحمل هذه السندات أي فوائد، ما يتيح لميتابلانيت الاقتراض دون تكاليف سداد إضافية.

وبحسب الشروط، يحق لصندوق Evo Fund استرداد السندات مبكرًا بعد إشعار لا يقل عن خمسة أيام عمل. ويمكن استرداد السندات بالكامل أو جزئيًا بمضاعفات 525,000 دولار.

كما يجوز لشركة ميتابلانيت أيضًا تفعيل خيار الاسترداد في حال حصول جولات تمويل مستقبلية من نفس المستثمر، اعتمادًا على إجمالي المدفوعات.

ولا توجد ضمانات أو رهونات مرتبطة بهذه السندات، ولم يتم تعيين مدير سندات، وذلك بموجب ما يسمح به القانون التجاري الياباني. وقد حددت الشركة مكتبها في طوكيو كمكان لمعالجة المدفوعات.

ميتابلانيت جمعت 135.2 مليون دولار هذا العام

لطالما لجأت ميتابلانيت إلى سوق الديون لتمويل مشترياتها من بيتكوين (BTC)، إذ جمعت 25.9 مليون دولار في فبراير، و13.3 مليون دولار في مارس، و25 مليون دولار في أوائل مايو.

وتهدف الشركة إلى امتلاك 10,000 بيتكوين بحلول نهاية عام 2025. ومع الجولتين الأخيرتين من التمويل هذا الأسبوع، بلغ إجمالي رأس المال الذي جمعته الشركة هذا العام 135.2 مليون دولار.

المصدر: Metaplanet

وبحسب بيانات BitcoinTreasuries.NET، تمتلك ميتابلانيت حوالي 7,800 بيتكوين، مما يضعها في المرتبة 11 بين أكبر الشركات المالكة للبيتكوين. وتُقدّر قيمة ممتلكاتها حاليًا بحوالي 840 مليون دولار، بمتوسط سعر شراء يبلغ 91,340 دولارًا لكل بيتكوين.

وفي مارس، أضافت الشركة 696 بيتكوينًا من خلال تنفيذ خيارات بيع مضمونة نقدًا والعوائد المكتسبة من تلك العقود. وتبعت هذه العملية عملية شراء إضافية لـ145 بيتكوين بقيمة 13.6 مليون دولار في نهاية أبريل.

ميتابلانيت تعلن عن شركة تابعة في الولايات المتحدة

في الأول من مايو، أعلنت ميتابلانيت عن خططها لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل في الولايات المتحدة تحت اسم "Metaplanet Treasury"، ومقرها فلوريدا. وتهدف الشركة إلى جمع ما يصل إلى 250 مليون دولار لتعزيز استراتيجيتها في البيتكوين والاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية.

وقد جذبت الشركة شخصيات بارزة، إذ انضم إريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إلى مجلسها الاستشاري الاستراتيجي في مارس.

ومن اللافت أن استراتيجية تراكم البيتكوين من قبل الشركات بدأت تكتسب زخمًا متزايدًا؛ ففي 28 مايو، أكدت شركة GameStop الأمريكية للألعاب والإلكترونيات الاستهلاكية أول استثمار لها في بيتكوين، بشراء 4,710 بيتكوين.