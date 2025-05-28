كوين بيس تحذف أربع عملات رقمية بديلة من التداول وتأثر سعري فوري: التفاصيل

أعلنت منصة “كوين بيس” عن إيقاف خدمات التداول لأربع عملات رقمية بديلة هي:

هيليوم موبايل (MOBILE)، ريندر (RNDR)، ريبون فاينانس (RBN)، وسينابس (SYN)

على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 26 يونيو القادم.

وذكرت المنصة أن هذا الإجراء جاء نتيجة لتحديثات تقنية في إصدار العملات، لم تعد تفي بمعايير الإدراج المعتمدة لديها.

وفي إطار هذه الخطوة، نقلت “كوين بيس” دفاتر الأوامر الخاصة بهذه الأصول إلى وضع الطلبات المحدودة فقط، ما يسمح بوضع أوامر البيع والشراء المحددة وإلغائها، مع إمكانية حدوث مطابقة بينها، ولكن دون تنفيذ أوامر السوق.

تسببت هذه الأنباء في تراجع ملحوظ في أسعار العملات الرقمية المعنية.

تراجعت عملة RNDR بنسبة 7% خلال اليوم، بينما سجلت العملات الأخرى انخفاضات مضاعفة، وكان التأثير الأكبر من نصيب SYN التي فقدت نحو 15% من قيمتها السوقية.

يُعزى هذا التراجع إلى انخفاض السيولة وفقدان الثقة، وهي نتائج طبيعية لقرار شطب من جهة ذات وزن كبير في السوق مثل “كوين بيس”.

فغياب الدعم من هذه المنصات يؤدي عادة إلى تراجع في الظهور المؤسساتي والشعبي للعملة، وقد يُسهم في التسبب في موجات بيع بدافع القلق.

اللافت أن عملة “Render” تُعدّ الأضخم من حيث القيمة السوقية ضمن قائمة العملات المشطوبة، مما أثار تساؤلات بين المستخدمين حول أسباب شطبها، خاصة وأن “كوين بيس” كانت قد دعمتها وأدرجتها مؤخرا في خارطة الطريق الخاصة بها خلال العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن قرارات “كوين بيس” بشأن إدراج أو شطب العملات الرقمية كثيرا ما تترك أثر مباشر على أدائها السعري.

ففي وقت سابق من هذا العام، أدى إدراج عملة “TOSHI” في خارطة الطريق إلى ارتفاع سعرها بأكثر من 100%، كما قفزت عملة “TNSR” بنسبة 70% عقب إعلان مماثل في عام 2024.

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