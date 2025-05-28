مايكل سايلور يشرح لماذا يُعدّ إثبات الاحتياطي على الشبكة فكرة سيئة

انتقد “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “ستراتيجي”، فكرة إثبات الاحتياطي على الشبكة، محذرا من أنها قد تفتح الباب لهجمات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر “Bitcoin 2025″، حيث وصف هذه الممارسة بأنها فكرة سيئة.

وأوضح “سايلور” أن نشر بيانات المحافظ علنا، وهو جزء أساسي من آلية إثبات الاحتياطي، يُضعف أمن المُصدرين والجهات الوصية والمنصات والمستثمرين على حد سواء، مضيفا أن هذه الخطوة لا تعزز الشفافية الحقيقية، بل قد تنشئ نقاط ضعف جديدة.

وأشار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات يمكن أن يكشف عن عدد كبير من التهديدات المحتملة، وهو ما وصفه بأنه سيناريو محفوف بالمخاطر.

ورغم اعترافه بضرورة التعلم من إخفاقات منصات مثل “FTX” و”Mt. Gox”، شدد “سايلور” على أن إثبات الاحتياطيات ليس هو الحل الأمثل لضمان الشفافية، معتبرا أن هذا النهج لا يعكس سوى جانب واحد من الصورة المالية للمؤسسات، حيث يُظهر ما تمتلكه فقط دون الإشارة إلى التزاماتها.

وحين سُئل عما إذا كانت شركة “ستراتيجي” تفكر في اعتماد هذه الممارسة، امتنع “سايلور” عن تقديم إجابة مباشرة.

ولفت إلى أن هناك وسائل محاسبية ومراجعة أكثر تكاملا يمكن أن تضمن الشفافية دون تعريض الأصول والمستثمرين لمخاطر غير ضرورية.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان شركة “ستراتيجي” عن شراء 4020 بيتكوين إضافي بقيمة تقترب من 430 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تملكه الشركة إلى 580,250 وحدة بيتكوين.

وسجلت الشركة حتى الآن عائدا بنسبة 16.8% منذ بداية عام 2025.

ورغم هذا النمو في الأصول الرقمية، شهد سهم الشركة تراجعا بنسبة 7.50% في 26 مايو، مغلق عند 369.51 دولار، بحسب بيانات “Google Finance”.

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