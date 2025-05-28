ناسداك تُقدّم طلبًا لإدراج صندوق SUI الفوري من 21Shares .. مُمهدةً لمراجعة لجنة SEC

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 06:50 مساءً - قدّمت بورصة ناسداك طلبًا باسم مدير الأصول الرقمية 21Shares لإدراج صندوق متداول فوري (ETF) لعملة Sui في الولايات المتحدة، مما يُطلق رسميًا عملية مراجعة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وجاء طلب الإدراج (19b-4) الذي تم تقديمه في 23 مايو بعد أن قدمت 21Shares في 30 أبريل بيان التسجيل S-1 إلى اللجنة، تطلب فيه الموافقة على تداول الصندوق المقترح.

يُعد هذان الطلبان التنظيميان ضروريين لإطلاق صندوق ETF يتتبع أداء عملة SUI، إذ إن تقديم نموذج 19b-4 هو الخطوة الأولى التي تُفعّل آلية مراجعة هيئة SEC. ويجب على الهيئة أن تقرر إما القبول أو الرفض أو التأجيل خلال 45 يومًا من التقديم، مع إمكانية تأجيل القرار عدة مرات، بشرط ألا تتجاوز فترة المراجعة الإجمالية 240 يومًا.

بالتالي، يتعيّن على هيئة SEC إصدار قرار نهائي بشأن طلب 21Shares في موعد أقصاه 18 يناير 2026.

المصدر: Cointelegraph

اقترحت 21Shares أن تتولى شركتا BitGo وCoinbase Custody مسؤولية حفظ عملات SUI نيابةً عن الصندوق الاستئماني، إلا أن الطلب لم يتضمّن تفاصيل حول رسوم الإدارة أو رمز التداول (Ticker).

تُعد شركة Canary Capital هي الشركة الوحيدة الأخرى التي قدّمت طلبات 19b-4 وS-1 لإدراج صندوق ETF فوري خاص بـ Sui، إذ قدّمت طلبها في 8 أبريل.

وذكرت 21Shares في ملف 19b-4 أن توكن SUI يُستخدم لتشغيل شبكة Sui ويؤدي أربع وظائف رئيسية: يمكن تحصيصه (Staking) للحصول على المكافآت، ويُستخدم لدفع رسوم الغاز، كما يعمل كأصل سائل لتطبيقات Sui، ويُستخدم كرمز للحوكمة.

تركّز منظومة Sui في الغالب على التطبيقات اللامركزية، وقد وُصفت بأنها منافس قوي لشبكة Solana.

وتحتل عملة SUI حاليًا المرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ 12.3 مليار دولار، وهي لا تزال أقل بكثير من القيمة السوقية لـ Solana البالغة 92 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

21Shares توسّع عروضها الخاصة بـ SUI

تُدرج 21Shares بالفعل منتجًا متداولًا خاصًا بعملة Sui في أوروبا، عبر بورصتي Euronext Paris وEuronext Amsterdam.

وقد ساهمت تلك الإدراجات في رفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في المنتجات المتداولة المبنية على SUI إلى 317.2 مليون دولار، بحسب تقرير صادر عن CoinShares في 26 مايو.

كما ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال إلى منتجات SUI المتداولة بمقدار 2.9 مليون دولار خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو، لتصبح خامس أعلى أصول من حيث صافي التدفقات بعد بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وسولانا وXRP.