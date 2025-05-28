شركة Block التابعة لجاك دورسي ستُدخل مدفوعات البيتكوين إلى Square بحلول عام 2026

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 06:50 مساءً - أعلنت شركة الخدمات المالية Block، المملوكة للملياردير جاك دورسي، أنها ستُطلق ميزة الدفع بالبيتكوين عبر منصتها لمعالجة المدفوعات Square، مع بدء الإطلاق في وقت لاحق من هذا العام، والوصول الكامل لجميع التجار المؤهلين بحلول عام 2026.

جاء الإعلان خلال مؤتمر "بيتكوين 2025" في لاس فيغاس بتاريخ 27 مايو، حيث استعرضت Block الميزة الجديدة في متجر البضائع التابع لشركة BTC Inc.

سيسمح النظام الجديد للتجار بقبول مدفوعات البيتكوين (BTC) باستخدام أجهزة Square الحالية، وذلك عبر شبكة Lightning وهي شبكة الطبقة الثانية من بيتكوين التي تتيح تنفيذ المعاملات بسرعة وتكلفة منخفضة.

وكتب دورسي على منصة X:

"يمكن للتجار اختيار الاحتفاظ بالبيتكوين أو تحويله تلقائيًا إلى العملات الورقية في الوقت الفعلي."

وأوضحت الشركة أنها تتوقع بدء الإطلاق التدريجي في النصف الثاني من عام 2025، على أن تشمل الخدمة جميع البائعين المؤهلين بحلول عام 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية.

وتُبنى هذه الخطوة على ميزة "تحويلات البيتكوين" الحالية في Square، التي تتيح للتجار تحويل عائدات المبيعات إلى بيتكوين تلقائيًا. أما بالنسبة للمستخدمين، فعملية الدفع لا تتطلب أكثر من مسح رمز QR، حيث تتولى Square الجوانب التقنية، وتُسهّل شبكة Lightning التسوية شبه الفورية.

المصدر: Jack Dorsey

وقال مايلز سوتر، رئيس منتجات البيتكوين في Block:

"الأمر يتعلّق بتمكين التجار اقتصاديًا ومنحهم خيارات متنوعة لقبول المدفوعات."

وأضافت الشركة أنها ستُدرج، اعتبارًا من شهر مايو، ميزات خصوصية وأمان جديدة إلى محفظة Bitkey ذاتية الحفظ التي أُطلقت أواخر عام 2023، بهدف جعل تجربة الحفظ الذاتي أكثر سهولة دون الحاجة إلى العبارات المفتاحية التقليدية.

شركة Stake n’ Shake تخفض رسوم المعاملات باستخدام البيتكوين

من جهة أخرى، صرّح دان إدواردز، المدير التنفيذي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية Stake n’ Shake، على منصة المؤتمر بأن اعتماد مدفوعات البيتكوين أدى إلى خفض رسوم معالجة المدفوعات إلى النصف.

وقال إدواردز:

"تجربتنا مع البيتكوين حتى الآن أثبتت أنه أسرع من بطاقات الائتمان، وعندما يختار العملاء الدفع بالبيتكوين بدلاً من البطاقة، فإننا نوفر حوالي 50% من رسوم المعالجة."

وأضاف:

"وهذا يعني أن البيتكوين يُمثّل فوزًا للعميل، وفوزًا لنا كتجّار، وفوزًا لكم كمجتمع بيتكوين."

وكانت Stake n’ Shake قد أعلنت في 9 مايو أنها ستبدأ بقبول مدفوعات البيتكوين في جميع فروعها العالمية ابتداءً من 16 مايو.