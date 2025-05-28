النائب ستايل يدعو لضبط النفس في إدراج بنود غير ذات صلة ضمن مشاريع قوانين الكريبتو

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 06:50 مساءً - دعا النائب الأمريكي برايان ستايل المشرّعين إلى التوقف عن إدراج "بنود غير ذات صلة" ضمن مشروعي قانون رئيسيين لتنظيم سوق العملات المشفرة، مؤكدًا أن هذا الأمر يبطئ من تنفيذ إطار تنظيمي واضح للقطاع.

وقال ستايل، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن ويرأس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب المعنية بالكريبتو، في تصريح لموقع Cointelegraph خلال مؤتمر Bitcoin 2025 في لاس فيغاس بتاريخ 27 مايو:

"عندما يرى البعض مشروع قانون على وشك التقدّم، يسارعون إلى إلحاق بنود لا علاقة لها بالموضوع بأي مشروع قانون قد يتم تمريره والتوقيع عليه ليصبح قانونًا".

وأضاف: "علينا كبح هذا الميل، سواء من زملائنا في الحزب أو من الطرف الآخر".

ويأمل أبرز داعمي الكريبتو في الكونغرس بتمرير قانون GENIUS (قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية) وقانون هيكل سوق العملات الرقمية قبل عطلة أغسطس البرلمانية التي تمتد لشهر.

وكان عدد من الديمقراطيين قد سحبوا دعمهم لقانون GENIUS في 8 مايو، مبدين مخاوف بشأن تورّط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مشاريع كريبتو قد تتعارض مع مهامه الرئاسية المحتملة.

ورغم ذلك، تقدم قانون GENIUS في مجلس الشيوخ بعد تصويت إجرائي في 20 مايو، وأوضح ستايل أن هذه المخاوف "لا علاقة لها بنص القانون".

وقال: "النص التشريعي يركّز على تقديم إطار تنظيمي يمكن من خلاله تنفيذ إجراءات تعزز هذا السوق بشكل عام، وخصوصًا لما فيه مصلحة المستهلكين الأمريكيين وتشجيع الابتكار والتطوير محليًا".

وكان السيناتور الديمقراطي مارك وورنر قد عبّر عن موقف مشابه قبل تمرير القانون في 19 مايو، إذ قال إن الولايات المتحدة "لا يمكنها الاستمرار في الوقوف على الهامش" بينما يتطور قطاع العملات الرقمية.

وأضاف: "لا يمكننا السماح للفساد أن يعمينا عن الواقع الأوسع: تكنولوجيا البلوكتشين باقية. وإن لم يصغ المشرّعون الأمريكيون إطارها، فسيقوم بذلك آخرون وليس بالضرورة بما يخدم مصالحنا أو قيمنا الديمقراطية".

ستايل يثني على الديمقراطيين

أقرّ ستايل بأن الديمقراطيين في الكونغرس بذلوا جهدًا لفهم انتقادات قطاع العملات الرقمية بشأن أسلوب تعامل إدارة بايدن مع التنظيم والتنفيذ.

وأوضح أن المشهد السياسي والمفاوضات المتعلقة بالكريبتو باتت "مختلفة قليلًا"، مشيرًا إلى أن أكثر من 70 ديمقراطيًا في الكونغرس السابق أبدوا دعمهم لوضع قواعد واضحة عندما تم تمرير قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21) في مجلس النواب في مايو 2024.

وقال ستايل: "أعتقد أنه كان تمرينًا مهمًا واستعدادًا جيدًا".

لم يُسنّ قانون FIT21 قبل نهاية الدورة السابقة للكونغرس، لكن رؤساء لجنتي الزراعة والخدمات المالية، غلين تومبسون وفrench هيل، قدّما في 5 مايو مشروع قانون جديد بشأن هيكل سوق الكريبتو يهدف إلى البناء على ما جاء في FIT21.

وختم ستايل قائلًا إنه في حال تم تمرير هذه القوانين، "فسيكون لدى المشرعين فرصة لاستكشاف العديد من الأفكار الأخرى المثيرة والخلاقة في هذا المجال".