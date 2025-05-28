مرشّح ترامب لرئاسة CFTC كوينتنز يكشف عن روابط بالعملات المشفّرة وأصول بقيمة 3.4 ملايين دولار

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 06:50 مساءً - كشف براين كوينتنز، مرشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، عن امتلاكه أصولًا بملايين الدولارات، إضافة إلى ارتباطه بعدد من الكيانات المرتبطة بمجال العملات المشفّرة.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ في 27 مايو، أفصح كوينتنز، في مستندات صادرة عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي بتاريخ 25 مايو، عن مناصب رئيسية يشغلها في شركات تعمل بمجالي العملات الرقمية والأسواق المالية، وهي جهات ترتبط بشكل مباشر بأولويات اللجنة التنظيمية التي قد يتولى قيادتها. وقد بلغت قيمة أصوله المصرّح بها ما لا يقل عن 3.4 ملايين دولار.

كوينتنز سبق أن شغل منصب مفوّض في CFTC بين عامي 2017 و2021، ويشغل حاليًا منصب رئيس السياسات العالمية للعملات المشفرة في شركة "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz). وقد صرّح بأنه سيتنحّى عن هذا المنصب في حال تم تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ.

ويمتلك كوينتنز حصصًا في ثلاثة صناديق استثمارية تابعة لـ AH Capital Management، وهي CNK Fund III وCNK Seed 1 Fund وCNK IV Fund، إضافة إلى التزامات رأسمالية تجاه الشركاء الإداريين المرتبطين بها.

كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في منصة "كالشِي" (Kalshi) لأسواق التنبؤ، ويمتلك أسهماً وخيارات أسهم غير مستحقة فيها، إلى جانب أسهم وخيارات أسهم مستحقة في شركة "نكست ليفل ديريفيتيفز" (Next Level Derivatives) للتمويل والوساطة.

ويتقاطع محتوى محفظته الاستثمارية بشكل مباشر مع مجالين رئيسيين من سياسات CFTC: تنظيم أصول العملات المشفرة وأسواق التنبؤ. وكانت "كالشِي" قد أنهت مؤخرًا نزاعًا قانونيًا مع اللجنة بشأن المراهنات على نتائج الانتخابات.

وفي رسالة اتفاق موجهة إلى جون آينستمان، مسؤول الأخلاقيات المعيّن في CFTC بتاريخ 21 مايو، أوضح كوينتنز الخطوات التي سيتخذها لتجنّب تضارب المصالح في حال تأكيد تعيينه رئيسًا للجنة. وقال:

"لن أشارك شخصيًا أو بشكل جوهري في أي مسألة أعلم أن لدي مصلحة مالية مباشرة ومتوقعة أن تتأثر بها."

مقتطف من رسالة براين كوينتنز. المصدر: مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة (US Office of Government Ethics).

وأضاف أنه سيتنحّى عن جميع مناصبه الحالية ويقوم ببيع أي أصول متضاربة خلال 90 يومًا من تعيينه، بما يشمل الامتناع عن التعامل مع أي قضايا مرتبطة بـ a16z لمدة عامين، والابتعاد عن قضايا تتعلق بـ Kalshi لمدة عام، والتنازل عن خيارات الأسهم غير المستحقة في عدة شركات.

كما أكد التزامه بقوانين تضارب المصالح المعمول بها، وتلقيه تدريبات أخلاقية، لكنه أشار إلى أنه سيحتفظ بمناصب غير مدفوعة كوصي على صندوقين عائليين.

وكان ترامب قد رشّح كوينتنز لرئاسة اللجنة المالية في فبراير، وينتظر حاليًا مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.

نزيف المفوّضين في CFTC مستمر

تشهد CFTC موجة من الاستقالات في صفوف المفوّضين، وسط قلق من توجه إدارة ترامب نحو دعم العملات المشفرة، ما قد يفتح المجال لشغل جميع المقاعد الأربعة المتبقية في اللجنة خلال هذا العام.

ففي 21 مايو، أعلنت المفوّضة الديمقراطية كريستين جونسون نيتها مغادرة اللجنة لاحقًا هذا العام، فيما صرّحت المفوّضتان سامر ميرسنغر وكريستي غولدسميث روميرو بأنهما ستغادران على التوالي في 30 و31 مايو.