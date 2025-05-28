قيصر العملات المشفرة في البيت الأبيض: الولايات المتحدة قد "تشتري المزيد من البيتكوين"

تام شمس - الأربعاء 28 مايو 2025 05:27 مساءً - قال ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، إن الحكومة الأمريكية قد تتمكن من شراء المزيد من البيتكوين إذا أمكن تمويل هذه العملية بطريقة "محايدة على صعيد الميزانية" دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة الدين الوطني.

وفي جلسة حوارية بتاريخ 27 مايو ضمن مؤتمر "بيتكوين 2025"، ساكس لمؤسسي Gemini، كاميرون وتايلر وينكلفوس، أن "الأمر ليس وعدًا"، لكن هناك "مسارًا ممكنًا" يتيح للحكومة شراء المزيد من البيتكوين (BTC).

وأضاف ساكس أن تحقيق ذلك سيتطلب موافقة وزير التجارة هوارد لَتنِك أو وزير الخزانة سكوت بيسون، شريطة أن يتم تمويل عملية الشراء من دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة العجز، موضحًا:

"ربما من خلال العثور على تمويل من برنامج حكومي آخر غير مستخدم حينها يمكننا نظريًا شراء المزيد من البيتكوين".

قال ديفيد ساكس إن الولايات المتحدة قد تشتري المزيد من البيتكوين، لكنه لا يستطيع تقديم أي وعود. المصدر:

وأشار ساكس إلى أن السؤال الرئيسي هو:

"هل يمكننا إقناع وزارة الخزانة أو وزارة التجارة بالحماس تجاه ذلك؟ لأنه إذا تحمّسوا ووجدوا طريقة للتمويل، فإن لديهم في الواقع تفويضًا رئاسيًا".

شراء البيتكوين ممكن بشرط عدم التأثير على الميزانية

ينص الأمر التنفيذي الصادر في 6 مارس على إنشاء احتياطي عملات مشفرة يتضمن حيازة أي بيتكوين يتم مصادرته ضمن قضايا جنائية أو مدنية.

وأوضح ساكس أن جزءًا من هذا الأمر التنفيذي "يسمح للحكومة بشراء المزيد" بشرط أن يتم ذلك "بطريقة محايدة على صعيد الميزانية"، مؤكدًا:

"تحديدًا، إذا تمكنت وزارة التجارة أو وزارة الخزانة من تمويل العملية دون إضافة إلى الدين، فبإمكانهما إنشاء تلك البرامج".

وفقًا لتقرير نشرته CoinGecko في أبريل، تحتفظ الحكومة الأمريكية حاليًا بنحو 198,012 بيتكوين، تبلغ قيمتها أكثر من 21 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

جاءت غالبية هذه الحيازات من عمليتي مصادرة مرتبطتين بسوق Silk Road على الإنترنت، حيث صادرت السلطات 69,370 بيتكوين في نوفمبر 2020، و51,351 بيتكوين في مارس 2022.

كما تمت مصادرة 94,636 بيتكوين من الهاكر إيليا ليختنشتاين في يناير 2022 بعد أن اخترقت السلطات حساب التخزين السحابي الخاص به، والذي احتوى على ملف يحوي نحو 2,000 عنوان محفظة عملات مشفرة ومفاتيحها الخاصة.

وفي يناير الماضي، حصلت وزارة العدل الأمريكية على الضوء الأخضر لبيع 198,109 بيتكوين، بعدما سبق أن باعت 9,861 بيتكوين مقابل 215.7 مليون دولار في مارس 2023.